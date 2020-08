Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autó ütközött vonattal.","shortLead":"Autó ütközött vonattal.","id":"20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37155d0d-90be-4e32-a26a-4dfcdf4e5776","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Halalos_vasuti_baleset_tortent_Borsod_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:13","title":"Halálos vasúti baleset történt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","shortLead":"Az amerikai magatartással van gond a nevük elhallgatását kérő illetékesek szerint.","id":"20200807_who_g7_reform_kilepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054e0fff-3e2d-4cc3-b69b-3ff14d2a2bea","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_who_g7_reform_kilepes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 22:12","title":"Washington miatt léphetnek ki a WHO reformjáról szóló tárgyalásokból a franciák és a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1a173f-df1c-45f6-ae65-52cf49458c0d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Ecequity Zrt. Halkó Gabrielláé, aki a NER nagyágyúinak több cégében is fontos szerepet visz.","shortLead":"Az Ecequity Zrt. Halkó Gabrielláé, aki a NER nagyágyúinak több cégében is fontos szerepet visz.","id":"202032_ecequity_habonykozeli_cegalapitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1a173f-df1c-45f6-ae65-52cf49458c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f69ca8-2845-49dc-ad6a-9d17a1bf6c8f","keywords":null,"link":"/360/202032_ecequity_habonykozeli_cegalapitas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:00","title":"Újabb vagyonkezelő született Habony-közelben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szintű nyomozás zajlik a balesettel kapcsolatban, az USA szerint támadás miatt következett be a detonáció.","shortLead":"Három szintű nyomozás zajlik a balesettel kapcsolatban, az USA szerint támadás miatt következett be a detonáció.","id":"20200807_Bejrut_robbanas_Libanon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc195fa-89e2-4052-8392-a14705d21069","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Bejrut_robbanas_Libanon","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:36","title":"Bejrúti robbanás: emelkedett a halottak száma, kritikus helyzetben a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert vakságot okoz, de bele is lehet halni a mérgezésbe. Egyre több a halálos áldozat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert...","id":"20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8681e9c-0aa9-49f6-a585-a895ce2f7125","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:11","title":"Egyre többen halnak bele az USA-ban abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra: kedvez a barátoknak és bünteti az ellenzéki fővárost, amellyel szemben a Lánchíd-ügyben is tartogat még meglepetéseket.","shortLead":"A Gellérthegy einstandolásával és rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésével a kormány két legyet üt egy csapásra...","id":"202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c3540d5-9e3f-4af3-aa4f-1aa83f35c494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aec730-7a34-420e-8459-c60c3f31a4c6","keywords":null,"link":"/360/202032__rozsdazonak__budapest_ellehetetlenitese__falank_roka__nekik_pereg","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:15","title":"Budapestnek kuss, a kormány baráti cégekkel intézi a főváros fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","shortLead":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","id":"20200807_venusz_roszkozmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f089be8-5f97-44d8-85db-4189ad4b9a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_venusz_roszkozmosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:39","title":"Célba vette a Vénuszt az orosz űrügynökség, mert \"sokkal érdekesebb, mint a Mars\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63","c_author":"Balla István - Ká Zoltán","category":"elet","description":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult a Szigeten, amely szerinte tényleg mindig a szabadság szigete volt. Csak békén kell hagyni az embereket. Ahogy Bródy János a most fájóan üres K-híd tövében fogalmazott: a Sziget Fesztivál jelentőségét a hiánya is megmutatja.","shortLead":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult...","id":"20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38a92b6-66dc-49ac-b9d3-756d4a87aa65","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:00","title":"Bródy János: Ha az embereket békén hagynák, békésen tudnának egymás mellett élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]