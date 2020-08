Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter rotorszele sodorta le. Azóta kritikus állapotban volt.\r

","shortLead":"Egy siklóernyős még július elején akadt fenn egy fán, ahonnan aztán feltehetően a mentésére érkező helikopter...","id":"20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83051b2c-0ac6-45fa-be61-b60619308407","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_meghalt_a_sikloernyos_vertesszolosi_baleset_helikopter_roroszele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:06","title":"Meghalt a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a miniszterelnök hivatalát, de nem válaszoltak. Alekszandr Lukasenkát vasárnap ötödik alkalommal választották elnöknek, az ellenzék szerint csalással, Putyin és Erdogan már gratulált neki.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük a miniszterelnök hivatalát, de nem válaszoltak. Alekszandr Lukasenkát vasárnap ötödik alkalommal...","id":"20200810_lukasenka_feherororsz_elnok_ujravalasztasa_orban_viktor_gratulalte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56075ca-951e-4d2a-a77e-a63ff23a72d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_lukasenka_feherororsz_elnok_ujravalasztasa_orban_viktor_gratulalte","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:11","title":"Hallgatnak róla, hogy gratulált-e Orbán Viktor az újraválasztott Lukasenkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Várhelyi Olivér Josep Borrellel adott ki közös nyilatkozatot, miután fehérorosz tüntetőket vert véresre az állam rendőrsége.","shortLead":"Várhelyi Olivér Josep Borrellel adott ki közös nyilatkozatot, miután fehérorosz tüntetőket vert véresre az állam...","id":"20200810_unios_biztos_magyarorszag_varhelyi_oliver_tuntetes_belarusz_tuntetok_tuntetes_aljakszandr_lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79b7750-61c5-493e-8ac5-068d4da0092b","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_unios_biztos_magyarorszag_varhelyi_oliver_tuntetes_belarusz_tuntetok_tuntetes_aljakszandr_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:49","title":"A magyar uniós biztos is elítélte a belarusz tüntetők véresre verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak idegenben kell bizonyítaniuk, derült ki a nyoni sorsoláson.","shortLead":"Az Inter Turku, a Bohemian és a Hammarby áll szemben a Honvéddal, a Fehérvárral és a felcsútiakkal. Utóbbiaknak...","id":"20200810_foci_futball_labdarugas_europa_liga_sorsolas_puskas_akademia_felcsut_honved_mol_fehervar_fc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6795-8c40-4bfe-9d49-4ff9bf214446","keywords":null,"link":"/sport/20200810_foci_futball_labdarugas_europa_liga_sorsolas_puskas_akademia_felcsut_honved_mol_fehervar_fc","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:14","title":"Finn, ír és svéd ellenfelekkel küzdhetnek a magyarok az Európa-liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6114ab3-ddd8-44e4-a2ad-6fcef88f3001","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz Állambiztonsági Bizottság szerint merénylet készült az ellenzéki elnökjelölt ellen. A litván külügyminiszter szerint Szvjatlana Cihanouszkaja nem önszántából hagyta el Fehéroroszországot.","shortLead":"A fehérorosz Állambiztonsági Bizottság szerint merénylet készült az ellenzéki elnökjelölt ellen. A litván...","id":"20200811_Video_uzen_Cihanouszkaja_Lukasenka_Feheroroszorszg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6114ab3-ddd8-44e4-a2ad-6fcef88f3001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86d225c-81e5-4a27-b577-57053f07aef6","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Video_uzen_Cihanouszkaja_Lukasenka_Feheroroszorszg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:05","title":"Videókban üzent a Litvániába szökött ellenzéki Szvjatlana Cihanouszkaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.","shortLead":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is...","id":"20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904da3c-4795-4d4b-a7ad-6b418040bc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:16","title":"A NASA űrből készített felvétele mutatja igazán, mekkora pusztításon van túl Bejrút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872ef717-ab30-4474-959d-b286c0013ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:51","title":"Napszemüvegre és esernyőre is szüksége lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]