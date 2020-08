Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Spéder Zoltán felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó közgazdász az Origótól a TV2-ig kísérte az elmúlt tíz év médiaátalakításait. Most új feladatot osztottak rá, ő próbálja felfuttatni a kormánypárti ütvefúró szerepére kijelölt Pesti TV-t. Portré a friss HVG-ben.","shortLead":"Spéder Zoltán felfedezettjéből lett az Index végnapjait meghatározó árnyalak Vaszily Miklós. A gyors karriert befutó...","id":"20200812_vaszily_index_origo_pesti_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4a8fae-9766-42f3-a05b-1be7297a2bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_vaszily_index_origo_pesti_tv","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:48","title":"Minek köszönheti Vaszily Miklós, hogy végrehajtóból tulajdonossá vált?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső hullhat.

","shortLead":"Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt 50 milliméternél is több eső hullhat.

","id":"20200811_vihar_felhoszakadas_riasztas_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50ab9af-c5d7-43e9-aefd-023dce0b07f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_vihar_felhoszakadas_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:40","title":"Hatalmas viharok és felhőszakadások miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál a gyorsteszt negatív lett.","shortLead":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál...","id":"20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443ef90e-2311-43a3-9669-32a676e1db11","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:26","title":"A háziorvos asszisztense fertőződött meg Pilisborosjenőn, 125 ember lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi dolgozók részére – mondta Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékozatóján.","shortLead":"Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi...","id":"20200812_Ket_het_mulva_mar_elkezdhetnek_oltani_az_orosz_vakcinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913e6f4-f988-4035-bd73-92fdf1db7edc","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Ket_het_mulva_mar_elkezdhetnek_oltani_az_orosz_vakcinaval","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:41","title":"Két hét múlva már elkezdhetnek oltani az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6965e9-0806-4628-b9c0-68d3a06c3cef","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei határoznak. Ez a tény pedig válasz mindazoknak, akik a minszki eseményekből a bárdolatlan populisták világméretű visszaszorulását olvassák ki. Vélemény. ","shortLead":"Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei...","id":"20200812_Hont_Andras_Minszk_es_mink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e6965e9-0806-4628-b9c0-68d3a06c3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62c2692-3129-4ba3-add7-bb9c46ca659b","keywords":null,"link":"/360/20200812_Hont_Andras_Minszk_es_mink","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:00","title":"Hont András: Mit üzen a magyar ellenzéknek Minszk? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56a36e-abb5-4f3a-9ae7-f7f1f4d2cb5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy díleren keresztül jutottak el a nyomozók az érdi férfihoz, akinél 3 kiló kábítószert találtak. A férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják, amit az érintett tagad. ","shortLead":"Egy díleren keresztül jutottak el a nyomozók az érdi férfihoz, akinél 3 kiló kábítószert találtak. A férfit...","id":"20200813_erd_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c56a36e-abb5-4f3a-9ae7-f7f1f4d2cb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216615eb-2c78-4b6e-b8f4-b0ac312c5656","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_erd_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:03","title":"Három kiló drogot találtak egy érdi férfi házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","shortLead":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","id":"20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1dd08-223a-4171-8f87-229bee7a6ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:47","title":"A mentők diszpécsere segített egy fuldokló csecsemőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Még ha nagyon szeretünk nyaralni, és rutinos utazók vagyunk is, semmi sem tudja úgy elrontani a nyaralással töltött napokat, mint a kialvatlanság.\r

\r

","shortLead":"Még ha nagyon szeretünk nyaralni, és rutinos utazók vagyunk is, semmi sem tudja úgy elrontani a nyaralással töltött...","id":"20200812_Miert_nem_tudunk_idegen_helyen_jol_aludni_es_mit_tehetunk_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04814e57-5757-4faa-b889-001fb471b999","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Miert_nem_tudunk_idegen_helyen_jol_aludni_es_mit_tehetunk_ellene","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:35","title":"Miért nem tudunk idegen helyen jól aludni, és mit tehetünk ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]