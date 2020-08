Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"698 milliárd forint értékű program indul. Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.","shortLead":"698 milliárd forint értékű program indul. Magyarországon gyártják majd a Lynx gyalogsági harcjárműveket.","id":"20200817_honvedseg_rheinmetall_kozos_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419d7b2-bbae-413e-89a6-6768614c26cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_honvedseg_rheinmetall_kozos_ceg","timestamp":"2020. augusztus. 17. 21:15","title":"Harcjárművek gyártására közös vállalatot alapít a magyar kormány és a német Rheinmetall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a6ada-d74b-4d9f-a401-dcc4b622271b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit poll mérések szerint 87 százalékkal nyert a külképviseleteken Szvjatlana Cihanouszkaja, míg Aljakszandr Lukasenkára alig 4 százalék voksolt.","shortLead":"Az exit poll mérések szerint 87 százalékkal nyert a külképviseleteken Szvjatlana Cihanouszkaja, míg Aljakszandr...","id":"20200818_feherorosz_elnokvalasztas_kulfoldi_szavazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14a6ada-d74b-4d9f-a401-dcc4b622271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b16063-720c-4a96-a889-79334102f7c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_feherorosz_elnokvalasztas_kulfoldi_szavazatok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"A fehéroroszok szavazatainak 98 százalékát Cihanouszkaja vihette Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","shortLead":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","id":"20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f027375d-8825-4916-a9e2-f55e2d8ac1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:59","title":"Hivatalos képeken Putyinék hatalmas új orosz luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","shortLead":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","id":"202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d39262-6774-4fe4-9cf7-c2a4d6d55b47","keywords":null,"link":"/360/202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:00","title":"Salamoni döntéssel lehet működőképes Budapest két szabadtéri színpada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a helyzet további eszkalációjához vezethet a beavatkozás. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint a helyzet további eszkalációjához vezethet a beavatkozás. ","id":"20200818_putyin_merkel_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bea87c-17fe-4c06-813f-d3a3ac415525","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_putyin_merkel_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 18. 15:32","title":"Merkelt és Macront is figyelmeztette Putyin: baj lesz, ha beavatkoznak Fehéroroszország ügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]