[{"available":true,"c_guid":"86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte.","shortLead":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő...","id":"20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc346643-ecb3-4a36-ae97-a6500efe5a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:03","title":"Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856e641-6ea7-4e53-bd02-2e731cf0ae62","c_author":"HVG","category":"360","description":"Közösségi tevékenységre gründolt céget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.","shortLead":"Közösségi tevékenységre gründolt céget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.","id":"202034_maltai_manufaktura_piacositott_kozszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8856e641-6ea7-4e53-bd02-2e731cf0ae62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e20efc-dabd-49ce-9fa5-8a657e5a5324","keywords":null,"link":"/360/202034_maltai_manufaktura_piacositott_kozszolgalat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:30","title":"Piacosított közszolgálat: új céget alapítottak a Máltaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","shortLead":"Az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa.","id":"20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4629de21-42ab-4ea2-830c-c2366336d155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a50ff73-b1ca-4d13-a09d-fa8c4303592f","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Egy_amerikai_ceg_vette_meg_a_Williams_Forma1es_csapatot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 13:42","title":"Egy amerikai cég vette meg a Williams Forma-1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. ","shortLead":"Zászlófelvonással és kenyérszenteléssel indult az idei, sorrendben 51. virágkarnevál augusztus 20-án reggel Debrecen...","id":"20200820_Elkezdodott_a_viragkarneval_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3160fc-afcb-40f0-85c5-ae9e0c377da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fe4b6f-1d24-4bbe-b3e7-a28ef994c2bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Elkezdodott_a_viragkarneval_Debrecenben","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:41","title":"Elkezdődött a virágkarnevál Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások folytatását kérte Szvjatlana Cihanouszkaja, ellenzéki elnökjelölt, akit a minszki rezsim erőszakkal kényszerített át Litvániába. Közben a napokig békésen viselkedő hatóságok újra megkezdték a letartóztatásokat.","shortLead":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások...","id":"20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26b29e-4b0d-48ca-9e98-db87ce35f17a","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:47","title":"Lukasenka ismét keménykedik, a fehérorosz ellenzék egyelőre nem hátrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","shortLead":"Apró repedéseken keresztül szökhet a levegő az ISS-ről.","id":"20200821_levego_szivargas_iss","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3591d-7cca-4cf0-b2fc-b8f42bbd0fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_levego_szivargas_iss","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:25","title":"Szivárog a levegő Nemzetközi Űrállomásról, az űrhajósoknak költözniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]