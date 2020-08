Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00edeae0-6baa-4631-8443-3928b498df1a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1526-os mohácsi csatát az emlékezetben megőrződött augusztus 29. helyett valójában szeptember 8-án vívhatták meg a magyar és az oszmán seregek – mondta a Szigetvár melletti Szulejmán-sírkomplexum kutatását vezető Pap Norbert.","shortLead":"Az 1526-os mohácsi csatát az emlékezetben megőrződött augusztus 29. helyett valójában szeptember 8-án vívhatták meg...","id":"20200822_Rosszul_tudjuk_a_mohacsi_csata_idejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00edeae0-6baa-4631-8443-3928b498df1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5539347-eba3-4965-9ec0-4594764aac49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_Rosszul_tudjuk_a_mohacsi_csata_idejet","timestamp":"2020. augusztus. 22. 18:14","title":"Rosszul tudjuk a mohácsi csata idejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént - erősítette meg a belga sajtóban megjelent hírt az elnök szóvivője.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént...","id":"20200821_Elhalasztotta_az_eskuvojet_a_jarvany_miatt_az_Europai_Tanacs_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789ebd26-8b7d-487c-9341-7e64700220fd","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Elhalasztotta_az_eskuvojet_a_jarvany_miatt_az_Europai_Tanacs_elnoke","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:43","title":"Elhalasztotta az esküvőjét a járvány miatt az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is kevés lesz a járvány második hulláma ellen, ezért a Merkel-kabinet már megkezdte a felkészülést arra az esetre is, hogyha újra be kell zárni az iskolákat. ","shortLead":"Számos óvintézkedés bevezetésével indult az új tanév Németország több tartományában, de a virológusok szerint ez is...","id":"202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98297c51-14d5-4b20-9362-4399a9c8c9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f1e3c-ae36-4949-af1b-fdece6409656","keywords":null,"link":"/360/202034__iskolakezdes_nemetorszagban__maszk_es_velemeny__jarvany__koronas_abece","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:00","title":"Maszkban kezdték a tanévet a német diákok, de már készülnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","shortLead":"Igazi strandidőt kapunk pénteken.","id":"20200821_kanikula_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdeb98-4790-42f0-81d6-1bed5934504e","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:06","title":"Szombat délutánig biztos a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Macron szerint a török-görög konfliktus a Földközi-tenger térségének stabilitása mellett az EU szuverenitásának védelméről is szól.","shortLead":"Macron szerint a török-görög konfliktus a Földközi-tenger térségének stabilitása mellett az EU szuverenitásának...","id":"20200820_Merkel_es_Macron_vitaik_targyalasos_uton_valo_megoldasara_szolitotta_fel_Athent_es_Ankarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969c2d07-3717-44b2-b998-0a3cf54e3048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf8d69-18b1-4950-b08c-3b779a205ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Merkel_es_Macron_vitaik_targyalasos_uton_valo_megoldasara_szolitotta_fel_Athent_es_Ankarat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 22:06","title":"Merkel és Macron \"európai\" megoldást vár el a török-görög vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e740d5e4-6c3e-4dc3-a829-5def2fb13cb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szolidaritási élőláncot alakított péntek este a fehérorosz ellenzék a főváros egészében.","shortLead":"Szolidaritási élőláncot alakított péntek este a fehérorosz ellenzék a főváros egészében.","id":"20200821_Ismet_az_ellenzeke_Minszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e740d5e4-6c3e-4dc3-a829-5def2fb13cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce739e5b-855e-417a-8e4f-5ab1da4e0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Ismet_az_ellenzeke_Minszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 23:02","title":"Ismét az ellenzéké Minszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza a fertőzöttek számának emelkedését.","shortLead":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza...","id":"20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a0952d-7ac8-402c-8356-f36ef2f06193","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:32","title":"Az EMMI bizonyítja, hogy valóban külföldről hozzák be a vírust Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]