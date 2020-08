Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános szereplésein sem véletlenül hozta szóba a TikTokot.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános...","id":"20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ac63e-dfca-470d-aabd-4e2c42e3c75a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:53","title":"WSJ: Mark Zuckerberg miatt indult hadjárat a TikTok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délnyugat-Magyarországon lehetnek zivatarok.","shortLead":"Délnyugat-Magyarországon lehetnek zivatarok.","id":"20200824_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338903ef-5f5a-4799-b06d-d32a9e35c4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:48","title":"Este érkezhet az újabb vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét alakok\" akarnak feltámasztani. A HVG ajánlója.","shortLead":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét...","id":"202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad809423-2c48-492a-9284-fbfc56949477","keywords":null,"link":"/360/202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:30","title":"Már megint mit műveltél, te szemét? - förmedt rá neje Kádárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","shortLead":"Pedig nem is gyerekek voltak, hanem fiatal férfiak, és a gesztus egészen másról szól.","id":"20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91137a5-0a74-424b-afd0-6f023262f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b09c9c-3887-4f66-bf2c-919e07c181c8","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_fel_vilag_kiborult_azon_hogy_a_kinai_nagykovet_fekvo_gyerekek_hatan_vonult_vegig_Kiribatin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:02","title":"A fél világ kiborult azon, hogy a kínai nagykövet fekvő gyerekek hátán vonult végig Kiribatin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza a trófeát ma este Lisszabonból?","shortLead":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza...","id":"20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e6a67-c4b9-493b-a847-4a302c33917f","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:15","title":"Ki nyeri ma este a Bajnokok Ligáját? - Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A választási csalások ellen tiltakozókkal való durva leszámolást, vagy az orosz erők behívását próbálja meg előkészíteni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki továbbra sem hajlandó szóba állni az ellenzékkel. Lukasenka külföldi fenyegetést vizionál, az ellenzék pedig vesztett lendületéből. Most éppen bármi megtörténhet.","shortLead":"A választási csalások ellen tiltakozókkal való durva leszámolást, vagy az orosz erők behívását próbálja meg...","id":"20200823_Vihar_elotti_csend_honol_Feheroroszorszagban_ejszaka_nagy_tuntetes_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d15374e-a727-4a7f-bbbd-9879e708c64e","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Vihar_elotti_csend_honol_Feheroroszorszagban_ejszaka_nagy_tuntetes_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:30","title":"Vihar előtti csend honol Fehéroroszországban, sorsdöntő események jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolya kapott aktuális feladatot.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eba20-4982-49ce-93e9-ded5d3a76220","keywords":null,"link":"/360/20200823_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya tulajdonképpen még irigyelni is tudja a szerelmes Zitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]