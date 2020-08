Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3055e9f5-6f69-4215-a98a-e69cf378848c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra keresik a választ, hogy lehet-e minimális fertőzésveszéllyel rendezvényeket szervezni.","shortLead":"Arra keresik a választ, hogy lehet-e minimális fertőzésveszéllyel rendezvényeket szervezni.","id":"20200823_fertozesbiztos_tomegrendezveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3055e9f5-6f69-4215-a98a-e69cf378848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aaeb88c-e139-4924-8a5c-b08e1874111b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_fertozesbiztos_tomegrendezveny","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:52","title":"Covid-buli: A kísérlet sikerült, az eredményt majd a tesztek után megtudjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de a szivárványos zászlókról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de...","id":"20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482cfa4-c3f0-4ac0-b069-4373a172afd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:07","title":"Soltész Miklós azért tartaná meg az EU zászlaját, mert benne van Szűz Mária szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","shortLead":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","id":"20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23b71e9-2ea6-4c25-90cf-6a09946c4ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:42","title":"Salvini: Orbán kettő nullra legyőzte Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kísérlettel járnak utána, hogyan terjed a koncerteken, sporteseményeken a koronavírus.","shortLead":"Kísérlettel járnak utána, hogyan terjed a koncerteken, sporteseményeken a koronavírus.","id":"20200822_Nemet_kiserleti_koncertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39321798-1a0c-4398-b131-493aa9b2f3f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Nemet_kiserleti_koncertek","timestamp":"2020. augusztus. 22. 19:29","title":"Ma tartják a koncerteket, ahol a koronavírus terjedését modellezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3455745-89ea-4076-940c-c1b9bc6561de","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor alig három évvel lesz fiatalabb a következő választási kampányban, mint Horn Gyula volt 1994-es győzelme idején. A NER-gazda és választói öregedését a kormányban is problémaként azonosították, amelyet a sajtóban és a közösségi médiában igyekeznek ellensúlyozni. ","shortLead":"Orbán Viktor alig három évvel lesz fiatalabb a következő választási kampányban, mint Horn Gyula volt 1994-es győzelme...","id":"202034__atrendezett_jobboldali_media__a_facebook_bevetele__a_nivotlansag_diadala__megosztassal_szaporodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3455745-89ea-4076-940c-c1b9bc6561de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9077575-122b-4e1b-9e51-4ab918b2e611","keywords":null,"link":"/360/202034__atrendezett_jobboldali_media__a_facebook_bevetele__a_nivotlansag_diadala__megosztassal_szaporodnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:00","title":"Az új fideszes kampánystratégia koronaékszere lehet az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","shortLead":"Harry Maguire egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe.","id":"20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498b088-8e13-4fa5-beee-5c02157d74b7","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Gorogorszag_Manchester_United_Harry_Maguire","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:57","title":"Elhagyhatja Görögországot a Manchester United csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat, szemben a kora nyárral, amikor a munkahelyeken terjedt a vírus. ","shortLead":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat...","id":"20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0eee81-45ad-48d0-82c0-0c9da174fa00","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:31","title":"Négyszer gyorsabban terjed a koronavírus a fiatalok között Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]