[{"available":true,"c_guid":"b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia akkor történt, amikor a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt korlátozó intézkedések betartását ellenőrizte a rendőrség a diszkóban. A menekülő emberek halálra taposták egymást.","shortLead":"Tizenhárom ember vesztette életét és többen megsérültek a perui főváros, Lima egyik diszkójából menekülve. A tragédia...","id":"20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67139ed-a5f4-4aa1-82b8-efb394a00835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e2ec5-441c-4e4e-97bb-425eba763ceb","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Semmibe_vettek_a_korlatozasokat_tragedia_lett_az_illegalis_perui_bulibol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:04","title":"Semmibe vették a korlátozásokat, tragédia lett az illegális perui buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános szereplésein sem véletlenül hozta szóba a TikTokot.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános...","id":"20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ac63e-dfca-470d-aabd-4e2c42e3c75a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:53","title":"WSJ: Mark Zuckerberg miatt indult hadjárat a TikTok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Először szólalt meg a nyilvánosság előtt a külgazdasági és külügyminiszter, mióta kiderült, hogy a múlt héten Szíjj László hatmilliárd forint értékű luxusjachtján utazott.","shortLead":"Először szólalt meg a nyilvánosság előtt a külgazdasági és külügyminiszter, mióta kiderült, hogy a múlt héten Szíjj...","id":"20200825_Szijjarto_jacht_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08e87ec-bae0-41b0-9463-9b138e63ff07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863915c7-36c6-4fe6-8fad-6013d76f5c66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Szijjarto_jacht_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:12","title":"Röhejes produkciót mutatott be valós magyarázatok helyett a jachtozásról Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szép nagy szórásban jöttek a számok.","shortLead":"Szép nagy szórásban jöttek a számok.","id":"20200823_Amilyen_esemenytelen_volt_a_vasarnap_pont_olyanok_lettek_a_hatos_lotto_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95824f2d-07ed-40d4-b4aa-a701e3bcbc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200823_Amilyen_esemenytelen_volt_a_vasarnap_pont_olyanok_lettek_a_hatos_lotto_szamai","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:18","title":"Amilyen eseménytelen volt a vasárnap, pont olyanok lettek a hatos lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt szerette volna, hogy a menedzsere legyen a gyámja. A bíróság nem hagyta.","shortLead":"Az énekes azt szerette volna, hogy a menedzsere legyen a gyámja. A bíróság nem hagyta.","id":"20200824_Britney_Spears_gyamsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34759567-82b9-48e2-a2b6-e7ef89de431e","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Britney_Spears_gyamsag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:38","title":"Britney Spears az apja gyámsága alatt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9244439-8706-47b9-a921-c7af681e2b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európa 14 országában van jelen az a lengyel cégcsoport, amely most Magyarországon is belefog a munkaerő-toborzásba.","shortLead":"Európa 14 országában van jelen az a lengyel cégcsoport, amely most Magyarországon is belefog a munkaerő-toborzásba.","id":"202034_aas_recruitment_lengyelmunkaerokolcsonzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9244439-8706-47b9-a921-c7af681e2b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3c27f8-5d80-45c5-87ec-1dfb00ec5150","keywords":null,"link":"/360/202034_aas_recruitment_lengyelmunkaerokolcsonzo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:00","title":"Lengyel munkaerő-kölcsönző jelent meg a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","shortLead":"A demonstrálók az országban zajló tiltakozások résztvevői mellett álltak ki.","id":"20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb242f19-e690-4cff-9c76-f209c97a9bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb264745-6945-4d05-a345-f1375a4f4b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Feher_ruhas_nok_tuntettek_a_feherorosz_nagykovetseg_elott_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:53","title":"Fehér ruhás nők tüntettek a fehérorosz nagykövetség előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","shortLead":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","id":"20200823_villamarviz_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f2785-0e60-405f-865a-00fda483c411","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_villamarviz_torokorszag","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:25","title":"Villámárvíz vágott el a külvilágtól 118 török települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]