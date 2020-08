Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","shortLead":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","id":"20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6c6e07-3a9b-4c70-8d72-2eb7fb7f3c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:43","title":"Élve találtak rá több mint hatvan emberre az összedőlt indiai ház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy, egy évszázadon át húzódó oltásellenes vitát, amelyben időnként a szabadságjogok győztek, de a végén a vírus vesztett.","shortLead":"Tudománytalan viták, félelemkeltő rajzok, bírósági csaták és véres utcai felkelések kísérték az első nagy...","id":"202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34bb090-d675-46b1-bb71-2cee5966719b","keywords":null,"link":"/360/202034__oltasellenesseg__bunozo_szulok__a_leicestermodszer__nem_konnyen_adjak_be","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"135 éve kezdődött és azóta is tart a harc az oltásellenesek és a tudomány között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az állami beruházók azon dolgoznak majd, hogy legyen elég projekt az uniós források lekötéséhez. Úgy becsüli az ITM, hogy végül akár 2000 milliárd forintnyi támogatást is megszerezhet az ország.","shortLead":"Az állami beruházók azon dolgoznak majd, hogy legyen elég projekt az uniós források lekötéséhez. Úgy becsüli az ITM...","id":"20200825_itm_vasutfejlesztes_32_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1d84d8-ad61-4ef8-b1c6-5e019c11e2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_itm_vasutfejlesztes_32_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:32","title":"32 milliárdos vasútfejlesztésbe vág bele a kormány, hogy uniós támogatást szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz rendőrség különleges részlege vette őrizetbe az ellenzéki koordinációs tanács két tagját.","shortLead":"A fehérorosz rendőrség különleges részlege vette őrizetbe az ellenzéki koordinációs tanács két tagját.","id":"20200824_minszk_belarusz_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df030ce8-6d51-4c4a-b9ac-14d55b8721e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_minszk_belarusz_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 12:12","title":"Ellenzéki vezetőket tartóztattak le Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni, hogyan végződött az univerzum „sötét korszaka” több mint 13 milliárd évvel ezelőtt.","shortLead":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni...","id":"20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e1ff3-8e3e-4542-b79f-31b6a3cb41de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:33","title":"Megvan az első galaxis, amiből megtudhatjuk, mi történt 13 milliárd évvel ezelőtt az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak, ritkábban jár a 2-es villamos és több troli is.","shortLead":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak...","id":"20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ecaaf-1c1a-4b0e-bf76-4d8680ea32e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:05","title":"Áramellátási hiba miatt őrülhet meg Budapest közlekedése szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag korrekt módon alakítanánk át azokat? A Duma Aktuálnak erre is van válasza. Még Orbán Viktor keleti diktátorok iránt táplált furcsa vonzalmát is figyelembe vették listájukban. ","shortLead":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag...","id":"20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8665697-4f32-4692-9a5f-a0e25739cdbb","keywords":null,"link":"/360/20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az Egri Csillagok is egy barátságos meccsről szól, mióta jóban vagyunk Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól. Egy módosítás miatt már a korábbi bejegyzéseket is könnyebb eltávolítani, sőt: akár kettesével is törölhetjük azokat.","shortLead":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól...","id":"20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b57ec4-0f4c-44ac-849e-8e64eede7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:12","title":"Mutatunk egy hasznos Facebook-trükköt: így törölheti pillanatok alatt a régi bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]