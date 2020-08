Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6602ebe-b9ee-4c02-8562-0499d1d550d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:25","title":"Závecz: Erős, de közös listával megközelíthető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is halasztották, az első csapat egyelőre készül az Európa Liga-selejtezőre.","shortLead":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is...","id":"20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e12c3-822d-4106-acda-75674ebf1c7a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:38","title":"Koronavírusos focistákat találtak a Kispestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten találták. ","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten...","id":"20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b7b69-fa58-4e9d-9104-f7baf9843732","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"73 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","shortLead":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","id":"20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7db567-814d-48d2-b300-21289ef35790","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:12","title":"Legutóbb júniusban volt annyi aktív fertőzött Magyarországon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevin Mayer, a TikTok vezérigazgatója levélben közölte a munkatársaival, hogy nem marad tovább a TikTok élén.","shortLead":"Kevin Mayer, a TikTok vezérigazgatója levélben közölte a munkatársaival, hogy nem marad tovább a TikTok élén.","id":"20200827_tikok_kevin_mayer_felmondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b19b967-88a7-427d-8f04-27fb08cbb1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_tikok_kevin_mayer_felmondas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:22","title":"Távozik a TikTok vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik, miközben a többiek a létükért küzdenek.","shortLead":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik...","id":"20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae8bd7-5152-4598-829e-ea5f5c9a3d98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:35","title":"Úgy veszik a fegyvereket az USA-ban, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszerkultúra tönkreteheti a tinédzserek önbecsülését, derült ki egy brit kutatásból. ","shortLead":"Az influenszerkultúra tönkreteheti a tinédzserek önbecsülését, derült ki egy brit kutatásból. ","id":"20200827_Fiatal_lanyok_kozossegi_media_like_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d9d898-5944-4ca0-a821-27de63f27d43","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Fiatal_lanyok_kozossegi_media_like_torles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:56","title":"A fiatal lányok harmada törli a képeit a közösségi oldalakról, ha nem kap elég lájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kormányinfót csak abban az esetben tarthat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ha a pénteki, második tesztje is negatív eredményt hoz.","shortLead":"Kormányinfót csak abban az esetben tarthat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ha a pénteki, második tesztje is...","id":"20200827_hatosagi_karanten_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3de89e-0294-4a6b-aee5-f3c8d01482d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hatosagi_karanten_gulyas_gergely","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:02","title":"Gulyás Gergely és Orbán Balázs hatósági karanténba került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]