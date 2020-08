Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják belőle azokat a vállalkozókat, akik nem politika-közeliek - állítja Bod Péter Ákos. A közgazdász, volt jegybankelnök szerint ez a fajta gazdaságpolitika csúnya visszalépés, de ez a rendszer is meg fog egyszer bicsaklani. De mikor találkozott utoljára Orbán Viktorral? Ezt is elárulta M. Kiss Csabának. \r

","shortLead":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják...","id":"20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e993065-e493-407a-9546-78051c4ef393","keywords":null,"link":"/360/20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:00","title":"\"Ebből nem lesz magyar feltámadás\" - Bod Péter Ákos a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85dbf45-9297-4e27-9251-ce6bbf3a291c","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:53","title":"Elfogták a Dagály strandon verekedő társaság két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a2a14d-5b39-41fc-abfa-92aa4e12d0f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed.","shortLead":"Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed.","id":"20200827_Atalakitja_az_inflacios_celkovetest_az_amerikai_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a2a14d-5b39-41fc-abfa-92aa4e12d0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c44194-5e0f-4146-bcf1-249dca2051b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Atalakitja_az_inflacios_celkovetest_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:20","title":"Több mint harmincéves gyakorlatnak vet véget az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","shortLead":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","id":"20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4115332-e4dc-43a8-bce6-1bdf102ef2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:25","title":"Tíz évig titkos az egészségügy átalakításáról megrendelt tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH már hónapok óta tudott az üzletről, azzal pedig nem volt bajuk, hogy Garancsi Istvánéknak így még Vajnánál is nagyobb piaci részesedése lesz a kaszinóbizniszben.","shortLead":"A GVH már hónapok óta tudott az üzletről, azzal pedig nem volt bajuk, hogy Garancsi Istvánéknak így még Vajnánál is...","id":"20200827_garancsi_istvan_andy_vajna_kaszino_lasvegas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ac51db-ca05-4560-a705-8eae18d6a1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_garancsi_istvan_andy_vajna_kaszino_lasvegas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:00","title":"Február óta titkolták Garancsiék Andy Vajna kaszinóinak megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot lelőtték, de már későn.","shortLead":"Az állatot lelőtték, de már későn.","id":"20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e838c7d6-7a68-43bb-9b01-641d89bd6a96","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:40","title":"Jegesmedve tépett szét egy embert a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]