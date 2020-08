Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e26224a-b187-4462-82c5-dd552c66e25c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jaguar F-Pace alaposan felpaprikázott változatát a világ leggyorsabb SUV-jai között jegyzik.","shortLead":"A Jaguar F-Pace alaposan felpaprikázott változatát a világ leggyorsabb SUV-jai között jegyzik.","id":"20200828_katapultkent_lo_ki_a_675_loeros_jaguar_fpace_divatterepjaro_lister_stealth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e26224a-b187-4462-82c5-dd552c66e25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c89e7ff-7100-40fc-937b-35bc340d2e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_katapultkent_lo_ki_a_675_loeros_jaguar_fpace_divatterepjaro_lister_stealth","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:21","title":"Katapultként lő ki a 675 lóerős új Jaguar divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","shortLead":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5925a-6921-441d-8c59-18e2e3252d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:01","title":"Koronavírusos az egyik dolgozó a törökbálinti Walla óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","shortLead":"Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.","id":"20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fae59-6ec6-4b73-8c3b-60642c2410b4","keywords":null,"link":"/sport/20200827_fradi_bajnokok_ligaja_selejtezo_ellenfelek","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:49","title":"Megvannak a Fradi lehetséges ellenfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják a korlátozások hatását is. ","shortLead":"A Puskás Aréna nézőterének harmadát használhatják ki, így körülbelül 20 ezren lehetnek majd a meccsen. Ezzel vizsgálják...","id":"20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b389396-69f8-44d6-8989-837a7e0f3e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790bf913-603c-4f88-bdcc-a9219a240b50","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_arena_kulfoldi_szurkolok_europai_szuperkupa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:55","title":"Jöhetnek külföldi szurkolók a budapesti Szuperkupa-döntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves férfi még a 2018-as választásokkor indult, az így kapott pénzt azonban nem a kampányra fordította, családjának vásárolt belőle.","shortLead":"A 36 éves férfi még a 2018-as választásokkor indult, az így kapott pénzt azonban nem a kampányra fordította...","id":"20200829_allami_tamogatas_kampany_kepviselo_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325ccd8f-019f-4336-a523-cb2b5f53df59","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_allami_tamogatas_kampany_kepviselo_jelolt","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:05","title":"Ékszerre, ruhára, gyógyszerre költötte az állami támogatást egy somogyi képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos elismerte, hogy nem Járóka Lívia cégébe mentek a támogatásként adott milliók, de szerinte annak egy részét a fideszes politikus férje és a testvére kapta meg fizetésként.","shortLead":"Hadházy Ákos elismerte, hogy nem Járóka Lívia cégébe mentek a támogatásként adott milliók, de szerinte annak egy részét...","id":"20200828_jaroka_livia_hadhazy_akos_labdarugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7ea597-d589-4912-858d-58c0487f37c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_jaroka_livia_hadhazy_akos_labdarugas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:55","title":"Hadházy szerint Járóka családjához mentek egy államilag támogatott program milliói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","shortLead":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","id":"20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf373fc-42ab-40d6-a469-302a048a8df2","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:04","title":"Orbán Viktor: Most még időben vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén a minisztériumban dolgozó partnere egy törökországi úton fertőződött meg július elején, azonban ezt a tárca nem hozta nyilvánosságra. Az ITM-et kerestük az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. ","shortLead":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén...","id":"20200827_koronavirus_itm_solymar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f173e-66c4-40ab-b469-3da43b4709a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_itm_solymar","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:51","title":"Átlátszó: Eltitkolta az ITM, hogy koronavírusos lett az egyik helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]