Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycant lehet szidni a nem túl nagy hatótávja miatt, viszont a gyorsulása minden sebességtartományban elképesztő.","shortLead":"A Taycant lehet szidni a nem túl nagy hatótávja miatt, viszont a gyorsulása minden sebességtartományban elképesztő.","id":"20200805_az_elso_villanyporsche_autopalyan_is_legyorsulja_a_teslakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d1659-8521-4194-970b-f00078c849da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_az_elso_villanyporsche_autopalyan_is_legyorsulja_a_teslakat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:41","title":"Az első villany-Porsche autópályán is legyorsulja a Teslákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","shortLead":"Az űrturistákat szállító VSS Unity után újabb fontos repülőgépről tett bejelentést a Virgin Galactic.","id":"20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75531a8-da41-4eaf-a750-12d72458b5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc86195-f3c0-4be3-87e3-9ccc0abbd5e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_szuperszonikus_repulo_utasszallito_virgin_galactic","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:03","title":"Szuperszonikus utasszállító gyártásába kezd a Virgin Galactic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik is jut valami az üzletből.","shortLead":"Az amerikai elnök mégsem bánja, ha a Microsoft felvásárolja a kínai videomegosztó amerikai részlegét. Pláne, ha nekik...","id":"20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d366d588-c84a-42c7-8486-6023fae1a543","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_donald_trump_microsoft_bytendance_tiktok_felvasarlas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:33","title":"Trump: Ha szeptember 15-ig nincs döntés, betiltjuk a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán a világ szürke zónáit. A cég a SpaceX-hez hasonló módszerrel fog dolgozni.","shortLead":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán...","id":"20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e818cbe0-4958-4d40-8005-fa33af5de5b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:03","title":"Megvan az engedély, 3236 internetszóró műholdat küld fel az űrbe az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bc9bcb-ce5e-46a8-9d19-456ab87a31ff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány és a főváros közötti tartós feszültség, a folyamatos konfliktusok a szemben álló szavazótáborok megszilárdulását hozták. Ez azt is jelenti, hogy ha „most vasárnap” újra főpolgármester-választás lenne, Karácsony Gergely megismételné tavaly októberi győzelmét.","shortLead":"A kormány és a főváros közötti tartós feszültség, a folyamatos konfliktusok a szemben álló szavazótáborok...","id":"20200805_Karacsony_Median_Lanchid_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bc9bcb-ce5e-46a8-9d19-456ab87a31ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df37fb5-1861-4788-912b-3f897c441dd3","keywords":null,"link":"/360/20200805_Karacsony_Median_Lanchid_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:00","title":"Karácsonyt simán újraválasztanák, pedig megosztottak a budapestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt a részesedésük.","shortLead":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt...","id":"20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4551a9-c884-4420-aeb2-55e783d08dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:21","title":"Várakozásokon felül nőtt a Richter árbevétele és nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"A tomboló erdőtüzek miatt már nyolcezer embert kellett kiköltöztetni.","id":"20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe469f-1c85-4b6f-b241-3ce61583d0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f03f301-840b-49a0-af01-f3112d34c8a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_kalifornia_bozottuz_kipufogo_muszaki_hiba_evakuacio","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:56","title":"Rossz kipufogó miatt lángolhat Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jim Hackett, a Ford Motor Company vezérigazgatója és elnöke alig három évet töltött el tisztségében. ","shortLead":"Jim Hackett, a Ford Motor Company vezérigazgatója és elnöke alig három évet töltött el tisztségében. ","id":"20200805_Tavozik_a_Ford_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715bc310-5975-4945-a99f-c9c79c1da88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35b243b-9388-4275-a131-b628ffe21e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_Tavozik_a_Ford_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:38","title":"Nem tudta lenyűgözni a tőzsdét, távozik a Ford vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]