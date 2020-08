Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","shortLead":"Melanie Wolfsonnak kétszer is helyet kellett változtatnia, mert a férfiak nem akartak egy nő mellé ülni.","id":"20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98950fa-c7dc-4d23-9ab6-604edb047390","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Ortodox_zsido_ferfiak_keresere_ultettek_el_egy_not_most_beperli_a_legitarsasagot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:37","title":"Ortodox zsidó férfiak kérésére ültettek el egy nőt, most beperli a légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Balogh Csabát helyettesítő alpolgármester tevékenysége álképviseletnek minősül. A polgármester a második, 30 napos felfüggesztéssel szemben is fellebbezett.","shortLead":"A Balogh Csabát helyettesítő alpolgármester tevékenysége álképviseletnek minősül. A polgármester a második, 30 napos...","id":"20200828_balogh_csaba_god_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da121a4b-a164-4f23-95df-61ccfb4e5e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_balogh_csaba_god_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:11","title":"Megsemmisítette a gödi polgármester első felfüggesztését a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett le egy komolyabb ajánlatot a TikTok és a ByteDance asztalára. Már ha valóban letették.","shortLead":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett...","id":"20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b988b4c-2693-41e4-bd0b-87a85ea03847","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:03","title":"Újabb vásárló jelentkezett be a TikTokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyértelmű összefüggést fedeztek fel a kutatók a fiatal lazacok növekedése és vándorlásuk között. ","shortLead":"Egyértelmű összefüggést fedeztek fel a kutatók a fiatal lazacok növekedése és vándorlásuk között. ","id":"20200829_alaszkai_lazac_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a1feb3-e1d9-4c45-862c-0b77f24947a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200829_alaszkai_lazac_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:46","title":"Egyre kisebbek az alaszkai lazacok a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG ajánlójában.\r

","shortLead":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG...","id":"20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8beac6-1288-46e2-a02a-59bf4558b24c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:15","title":"Ha idén nem jutott el nyaralni, ezt a két filmet nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c1cdb1-1aee-4e1a-ba4b-f9d9e31d131a","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"75 éve hunyt el minden idők egyik legjobb európai középcsatára. Schaffer Alfréd ma már elképzelhetetlen mennyiségben termelte a gólokat. A két világháború között játékosként és edzőként hat országban nyert bajnokságokat, kupákat, gólkirályságot. Nevéhez kötődik az MTK két aranykora, de ő vitte csúcsra az AS Romát is. A Bayern München vezetőedzőjeként halt meg 52 éves korában 1945. augusztus 28-án. ","shortLead":"75 éve hunyt el minden idők egyik legjobb európai középcsatára. Schaffer Alfréd ma már elképzelhetetlen mennyiségben...","id":"20200828_A_futballkiraly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7c1cdb1-1aee-4e1a-ba4b-f9d9e31d131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f585e2-52ae-42d6-9a50-4c9500d6f9dc","keywords":null,"link":"/360/20200828_A_futballkiraly","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:00","title":"Tanára volt a magyar labdarúgásnak, de külföldön nevezték el Futballkirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","shortLead":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","id":"20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b30587-345a-4a39-8776-3ce0f5153149","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:52","title":"Vidnyánszkyék gyakorlatilag minden jogkört elvettek a Színművészetitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]