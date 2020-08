Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","shortLead":"Egy másik vírus ellen készült, de a Covidra is hatásos.","id":"20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad5f662-a780-4457-a6dd-c697c5b9b4b9","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Macskagyogyszer_vedhet_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:18","title":"Macskagyógyszer védhet a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","shortLead":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","id":"20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f751f-5c7f-47a2-8a5f-0cc25b4b4a15","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Rögtön az első fordulóban búcsúzott az El-től a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3771e377-18ec-4344-a341-c8a314100902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy viszonylag kevéssé ismert kínai gyártóra eshet(ett) az Apple választása, hogy vegyen részt az idei iPhone-ok előállításában, mármint ami az eszközök kijelzőjét illeti. Az Apple ilyetén döntéséből több dologra is következtetnek a szakemberek.","shortLead":"Egy viszonylag kevéssé ismert kínai gyártóra eshet(ett) az Apple választása, hogy vegyen részt az idei iPhone-ok...","id":"20200828_boe_apple_uzletkotes_iphone_kijelzok_samsung_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3771e377-18ec-4344-a341-c8a314100902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340fe08-7660-4db5-8106-93bb67f3a7e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_boe_apple_uzletkotes_iphone_kijelzok_samsung_display","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:03","title":"Jegyezze meg a BOE nevet – a cég, amely még komoly fejfájást okozhat a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","shortLead":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","id":"20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e2398-5ce9-4ea4-be7f-98fefc18dde7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:07","title":"Leszakadt egy embernagyságú kőtömb a nemrég átadott Puskás Arénáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","shortLead":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","id":"20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4757eb82-299e-460c-8e8a-88d295c07cd7","keywords":null,"link":"/sport/20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:27","title":"Koronavírusos a birkózóválogatott négy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán sajtóértesülések szerint a miniszterelnök nem tölti ki a jövő szeptemberig szóló mandátumát.","shortLead":"Japán sajtóértesülések szerint a miniszterelnök nem tölti ki a jövő szeptemberig szóló mandátumát.","id":"20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12e5902-80a1-46b6-9e0a-c051ab9d4b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:56","title":"Romló egészsége miatt várhatóan lemond Abe Sinzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af7b38-5008-47f5-9d06-a59b973998a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abe Sinzó romló egészségi állapotára hivatkozva távozik hivatalából.\r

","shortLead":"Abe Sinzó romló egészségi állapotára hivatkozva távozik hivatalából.\r

","id":"20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_bejelentes_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3af7b38-5008-47f5-9d06-a59b973998a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe4934-3551-4af9-836a-404453f1bead","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_bejelentes_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:06","title":"Lemondott a japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő alapítvány kuratóriumába, sem annak felügyelőbizottságába nem választotta be azokat, akiket az intézmény vezetése javasolt.","shortLead":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő...","id":"20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a0e13-780a-4d7d-9ae4-4fdcdd16a4b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:24","title":"ITM: Lemondták az egyeztetést a Színművészeti vezetői és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]