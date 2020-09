Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás összege, még mindig jóval többen vannak az olyan szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni. ","shortLead":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben...","id":"202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cc74d-a29b-44e9-8055-4a99f86998c6","keywords":null,"link":"/360/202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:15","title":"Óriásira nyílt a nyugdíjolló: a fiatalabb ellátottak pénze húzza fel az átlagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863c91c8-b975-491d-8cdb-f8cce1add85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A LaFerrari Apertából 210 darab készült összesen.","shortLead":"A LaFerrari Apertából 210 darab készült összesen.","id":"20200904_Igy_mulat_egy_profi_golfos__22_millio_dollaros_Ferrarijan_uti_at_a_golflabdat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863c91c8-b975-491d-8cdb-f8cce1add85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466c101d-dc60-421f-988c-22973dcae42c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Igy_mulat_egy_profi_golfos__22_millio_dollaros_Ferrarijan_uti_at_a_golflabdat","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:33","title":"Így mulat egy profi golfos: 2,2 millió dolláros Ferrariján üti át a golflabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42023061-dacd-4cc0-838c-1dfcb9ecddd4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Miért nem lázadnak a magyarok még akkor sem, ha nyilvánvaló a politikai korrupció? – Martin József Pétert, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatóját, a Budapesti Corvinus Egyetem külsős adjunktusát kérdeztük.","shortLead":"Miért nem lázadnak a magyarok még akkor sem, ha nyilvánvaló a politikai korrupció? – Martin József Pétert...","id":"20200905_Martin_Jozsef_Peter_korrupcio_apatia_transparency","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42023061-dacd-4cc0-838c-1dfcb9ecddd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30c54a2-0f6e-46ce-9ddc-db45dc07e4fd","keywords":null,"link":"/360/20200905_Martin_Jozsef_Peter_korrupcio_apatia_transparency","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:30","title":"Martin József Péter: A társadalom kettészakadása felerősíti a korrupciócsömört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","shortLead":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","id":"20200904_forint_euro_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca66b-6779-4fc9-b5bb-0b31c981e3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:54","title":"361 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d337e3-7b9b-428d-88ad-9a773c606d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derült ki a jobbikos Stummer János írásbeli kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.\r

\r

","shortLead":"Ez derült ki a jobbikos Stummer János írásbeli kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.\r

\r

","id":"20200904_jachtos_nyaralas_szijjarto_peter_terrorelharitasi_kozpont_testorok_stummer_janos_kontrat_karoly_irasbeli_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d337e3-7b9b-428d-88ad-9a773c606d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8efa80-e27d-4ef9-8b6d-72103468721d","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_jachtos_nyaralas_szijjarto_peter_terrorelharitasi_kozpont_testorok_stummer_janos_kontrat_karoly_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:52","title":"A TEK-esek nem jachtoztak Szijjártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb egy dolgozónak, majd két ellátottnak lett pozitív a koronavírustesztje. ","shortLead":"Előbb egy dolgozónak, majd két ellátottnak lett pozitív a koronavírustesztje. ","id":"20200904_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a26f9f-a028-4215-b9b6-128ed5b34437","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:13","title":"Újabb fertőzéseket jelentettek a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az, hogy mitől lesz be- és elfogadóbb a járművekkel szemben a társadalom. Ennek apropóján végeztek nemrég egy nemzetközi szinten is egyedülálló mérést Szegeden.","shortLead":"Az önvezető autók fejlesztéséhez elsősorban műszaki oldalról közelítenek a gyártók, pedig sokkal fontosabb kérdés az...","id":"20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed067cc4-9efa-4d2d-aaef-d4274c94340e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08f4250-7c0e-4651-9a76-14f5af5b9a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_onvezeto_auto_szegedi_repuloter_szegedi_tudomanyegyetem_kiserlet_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:00","title":"Emberkísérlet Szegeden: félünk-e az önvezető autóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját halálát. Alain Cocq az után jelentette be szándékát, hogy Emmanuel Macron elutasította az eutanázia-kérelmét.","shortLead":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját...","id":"20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6adc9d-8739-4959-8a4b-d6e7037e0b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:37","title":"Nem engedi a Facebook, hogy egy haldokló élőben közvetítse halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]