Az elmúlt napokban Salman Rushdie író, több színész, Eddie Redmayne, Helen Mirren, Michael Chabon író és Pawel Pawlikowski rendező is kiállt az SZFE mellett, de szelfivel csatlakozott John Lithgow és Eva Green is.

Most Cate Blanchett is a tenyereibe írta, hogy Free SZFE és erről egy képet is készített:

Az ausztrál színésznő már korábban sem maradt csendben az ügy kapcsán, aláírta azt a levelet, amiben azt kérték a magyar kormánytól a brit kulturális- és közéleti képviselők, hogy állítsa vissza az SZFE intellektuális és vezetői autonómiáját.