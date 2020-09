Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0728a82-0ac3-4409-8132-5a40601c468f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét felkerestük a kanyarodó főútvonalon található balesetveszélyes helyszínt, hátha az elmúlt napokban orvosolták a problémát. ","shortLead":"Ismét felkerestük a kanyarodó főútvonalon található balesetveszélyes helyszínt, hátha az elmúlt napokban orvosolták...","id":"20200907_a_gazdatlan_solymari_uthiba_megneztuk_hogy_mi_valtozott_egy_het_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0728a82-0ac3-4409-8132-5a40601c468f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7003640b-2f5d-4609-be1b-68a0643ef7ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_a_gazdatlan_solymari_uthiba_megneztuk_hogy_mi_valtozott_egy_het_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:41","title":"A gazdátlan solymári úthiba: megnéztük, hogy mi változott egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre egyszerre három eszköz is tehető, és ezek vezeték nélkül tölthetők.","shortLead":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre...","id":"20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22deb126-3da7-4f8b-ab86-c1034a2277b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:03","title":"Három eszközt tölthet egyszerre vezeték nélkül a Samsung újdonságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva használja a streaming szolgáltatásokat. Egyharmaduk (32%-uk) ugyanakkor nem biztos abban, hogy a fiókja biztonságban van, mivel nem ismeri a vele egy háztartásban élők digitális szokásait.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva...","id":"20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e949a6-d384-433c-a706-52ff51acece6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:03","title":"Az előfizetők fele boldogan megosztja jelszavait a vele egy háztartásban élőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen, akkor marad a dizájn. A Vivo ez utóbbi meggondolást követi legújabb, színváltós telefonjánál.","shortLead":"Specifikációkban igencsak különlegest kell villantani ahhoz, hogy foglalkozzanak egy okostelefonnal, és ha nincs ilyen...","id":"20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e8161-73b1-4dd5-a601-b362e939ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12800d0-b522-4e22-a32d-be50df9812dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szinvaltos_vivo_telefon_prototipus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:33","title":"Ha innen nézem, lila, ha onnan, ezüst – valóban színváltós telefont tervez a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet az elkövetkezendő három éven belül.","shortLead":"Egy friss, brit közvéleménykutatás szerint a megkérdezett orvosok kétharmada el akarja hagyni az állami egészségügyet...","id":"20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c69836a-8387-4c2d-aa1e-72deccfeac3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2b38c0-833e-4f27-a546-2a9c7acf3bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_mint_1000_brit_orvos_akarja_elhagyni_az_egeszsegugyet_amiatt_ahogy_a_kormany_a_koronavirusjarvanyt_kezeli","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:45","title":"Több mint 1000 brit orvos akarja elhagyni a közegészségügyet amiatt, ahogy a kormány a koronavírus-járványt kezeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell rendet tennie.","shortLead":"A miniszter szerint Vidnyánszky Attilával szemben lejárató akciók indultak, a színművészetin pedig a kuratóriumnak kell...","id":"20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afef340-e26a-4b48-a21d-8d9a624fa766","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gulyas_gergely_szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:44","title":"Gulyás: Az egyetemisták nyugodtan tüntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","shortLead":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg az olajipar leginkább a műanyagokban bízik, egy új tanulmány szerint ennek egyáltalán nincs alapja. ","shortLead":"Míg az olajipar leginkább a műanyagokban bízik, egy új tanulmány szerint ennek egyáltalán nincs alapja. ","id":"20200907_A_muanyagok_sem_mentik_meg_az_olajipart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f598b5d2-8ada-4d33-82a4-dd58391528bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf12382-3281-4f19-957a-0aeef59be8a5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_A_muanyagok_sem_mentik_meg_az_olajipart","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:50","title":"Hiába bíznak ebben az olajcégek, úgy tűnik, a műanyagok sem mentik meg az olajipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]