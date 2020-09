Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami a fehéroroszoknál történt. Hosszú út vezetett odáig, mire a kormánypártból valaki kimondta: elcsalták a fehérorosz választást.","shortLead":"Németh Zsolt szerint \"teljesen megalapozottan váltotta ki a nemzetközi közösség felháborodását\" az, ami...","id":"20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c8fd89-fc73-4a41-a586-8d0ad630cd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0bf19c-d0a4-40ff-a9b1-8c19a7a3bd62","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_feheroroszorszag_belarusz_ellenzek_tuntetes_szolidaritas_nemeth_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:41","title":"A külügyi bizottság fideszes elnöke szerint Magyarországnak szolidárisnak kell lennie a belarusz néppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most kezdődhetett meg.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani a kitűzött tárgyalásokat, így a bizonyítási eljárás csak most...","id":"20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07248ede-0322-4bef-a170-b9da34636289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aee461-9e70-413c-a513-ea7af8b5f2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_hableany_setahajo_baleset_bizonyitasi_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:59","title":"Hableány-baleset: megkezdődött a bizonyítási eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bicskén egy ötödikes diák tesztje pozitív lett.","shortLead":"Bicskén egy ötödikes diák tesztje pozitív lett.","id":"20200909_szekszard_bicske_koronavirus_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d66cb00-b81a-4ceb-a903-52ab29f12354","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szekszard_bicske_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:58","title":"Szekszárdon és Bicskén is hazaküldtek egy osztályt koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e486490-a891-4b52-afda-fb2a648d8647","c_author":"Molnár Péter","category":"360","description":"Az egykori Fidesz-alapító a hasonlóságokról az egyetemfoglalókkal és az összmagyar katarzisról.","shortLead":"Az egykori Fidesz-alapító a hasonlóságokról az egyetemfoglalókkal és az összmagyar katarzisról.","id":"20200908_Molnar_Peter_Oszinten_komolyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e486490-a891-4b52-afda-fb2a648d8647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1779be-27b3-45ee-a12c-ea82f1ec9a85","keywords":null,"link":"/360/20200908_Molnar_Peter_Oszinten_komolyan","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:15","title":"Molnár Péter: Szabad egyetem nélkül nincs szabad ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a6feef-f40d-4930-8177-9665270fecb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház főigazgatója szerint a hatalom nem gondolta át kellőképpen, hogy az SZFE-vel milyen típusú darázsfészekbe nyúl bele.","shortLead":"A Katona József Színház főigazgatója szerint a hatalom nem gondolta át kellőképpen, hogy az SZFE-vel milyen típusú...","id":"20200908_mate_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a6feef-f40d-4930-8177-9665270fecb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2896a2-acf4-435d-a796-50e4b765fbda","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_mate_gabor_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:10","title":"Máté Gábor: „Az egész színházi nyelvet megváltoztató emberek arcába köptek ezek a felelőtlenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia által kezdeményezett megbeszélést technikai okok miatt halasztották el. ","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia által kezdeményezett megbeszélést technikai okok miatt halasztották el. ","id":"20200908_Egy_nappal_elhalasztottak_az_egyeztetest_a_Szinmuveszeti_helyzeterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df20aae-f5d5-4c11-bb68-d709feff1d95","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_nappal_elhalasztottak_az_egyeztetest_a_Szinmuveszeti_helyzeterol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:01","title":"Egy nappal elhalasztották az egyeztetést a Színművészeti helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drága fénykép lett belőle.","shortLead":"Drága fénykép lett belőle.","id":"20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228b557-cbcd-4b37-a955-ed8f7e39b934","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:42","title":"110 helyett 204 km/órával száguldott egy autós Somogybabodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben cselekszünk, még van remény a káros folyamatok megfordítására. Máskülönben 8 milliárd ember élete a tét. ","shortLead":"A WWF frissen megjelent jelentése bár a biodiverzitás súlyos csökkenésről számol be, arra is kitér, ha időben...","id":"20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93f45cf-d93c-4f53-a708-3d21abaf57fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919291d6-b35c-4f35-8427-8bd334137e10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_elo_bolygo_jelentes_wwf_biodiverzitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:00","title":"WWF: Az életmódunkat is meg kell változtatni, hogy megakadályozzuk fajok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]