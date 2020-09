Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása, autonómiájának megszüntetése ellen tiltakozó hallgatói mellett Péterfy Bori és zenekara, mire sokan nekik támadtak. Azt mondja, mostanra hozzászoktak a trolltámadásokhoz. Péterfy Bori: „Most épp libernyák kurva a nevünk" Egy magyar pályázat is nyerhet. ","shortLead":"Kihirdette döntőseit a világ egyik legszerethetőbb fotós versenye, a Comedy Wildlife Photography Awards. Egy magyar pályázat is nyerhet. Kacagó hal és fa mögé bújó medve is van a legviccesebb állatos fotók között ","shortLead":"Igaz, ez harmada az előző évinek. A koronavírus ellenére is 106 milliárd forint lett a bankok profitja Szondy Máté leírja, mi ebben a tévedés. Vélemény. Szondy Máté leírja, mi ebben a tévedés. Vélemény. Szondy Máté: Miért nincs illiberális pszichológia? A két pápa, Fernando Meirelles filmje online most előfizetés nélkül látható. A HVG ajánlója. Catherine Deneuve csúcsformában játssza el szokatlan hattyúdalát