[{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","shortLead":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","id":"20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72815e4c-e805-4535-bcfb-6cf2388c56fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:36","title":"Előfordul, hogy csak két nap múlva mennek a mentők a koronavírus-gyanús esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy találkozásra szerencsétlen árnyékot vet a műfaji hozzávalókat és receptet sutácskán alkalmazó, kapkodós forgatókönyv. Kritika.","shortLead":"Lakos Nóra első játékfilmjéhez megtalálta Kerekes Vicában a tökéletes hősnőt. Ám mint itthon oly sokszor, a nagy...","id":"20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53c31ff-c8d4-4bec-98d3-b372166df2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529cfc1c-e3b2-4323-8195-8881e2636124","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Edes_a_Hab_de_nem_all_ossze","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Édes a Hab, de nem áll össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","shortLead":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","id":"20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e367b-f4d6-46c1-8cfe-912a01fd67f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:55","title":"Pár napig még marad a nyár, aztán jön a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 23 éves férfi a gyanúsított.","shortLead":"Egy 23 éves férfi a gyanúsított.","id":"20200913_ivancsai_gazolas_kerekparos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81388886-15be-4e00-8fc0-4a0bfeaf0751","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_ivancsai_gazolas_kerekparos","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:30","title":"Halálra gázolt Iváncsán egy kerékpárost, majd továbbhajtott – őrizetben a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lényegileg, filozófiáját tekintve másképp képzelik el az oktatást a kuratórium tagjai, mondta a Nemzeti Színház igazgatója. ","shortLead":"Lényegileg, filozófiáját tekintve másképp képzelik el az oktatást a kuratórium tagjai, mondta a Nemzeti Színház...","id":"20200914_Bayer_Show_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd8c590-443a-4a38-aa3f-e9269aefd545","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Bayer_Show_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:07","title":"Vidnyánszky Attila: Büszke, egyenes gerincű embereket kell képeznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség hazatérésének lehetővé tételére. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására.","shortLead":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség...","id":"20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9341f88-3b5f-4f49-ac64-50efb50ccbef","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:00","title":"Újra a figyelem központjában a világ legelnyomottabb nemzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja, hogy a Virginia államban lévő városban három évvel ezelőtt szélsőjobboldali erők tüntettek, s az összetűzésekben egy ember életét vesztette.","shortLead":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja...","id":"20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3256172-de4f-4a89-b7a6-18a6ee04326e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:32","title":"Eltávolították a konföderációs katona szobrát az amerikai Charlottesville központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]