Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra kitett linkeket le lehessen kattintani.","shortLead":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra...","id":"20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ce19f-079d-42cf-ad05-4f4d836b40d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:03","title":"Fizetős ötlet merült fel az Instagramnál, 600 forintot kérnének a linkelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.","shortLead":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for...","id":"20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d878968-cfda-424f-a758-7df41ae4ecf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:33","title":"Nagy rajongóinak készül valamivel jövő hétre a Samsung, az olcsó S20 lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten...","id":"20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46073bac-85ae-466f-a8b5-95daef852c21","keywords":null,"link":"/360/20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:00","title":"Radar360: 100 ezer tüntető Minszkben, vesztegzár jön Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","shortLead":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","id":"20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238bf14d-1b73-429c-bfa0-8da31a0792b9","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:44","title":"Megházasodott a világ legbátrabb sziklamászója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","shortLead":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","id":"20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b4201-e89c-475a-a42e-220a5743e081","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:15","title":"Ferenc pápa egy koronavírusos bíborossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","shortLead":"A fertőzött munkatárs miatt többen karanténba kerültek, a gyerekorvos viszont dolgozhat tovább. ","id":"20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3080ed-32ee-419a-a2a3-a0a2d0da4a91","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Koronavirusos_lett_a_kispesti_gyermekorvosi_rendelo_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:40","title":"Koronavírusos a kispesti gyermekorvosi rendelő egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhoz szállításokban.","shortLead":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhoz szállításokban.","id":"20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659fc41f-b9a4-4b5f-89e7-526af6c4b895","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:13","title":"Az Amazon 100 ezer ember felvételével készül az újabb lezárásokra és a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett településeken \"irányítottan és összehangolt magatartással korlátozták a versenyt\". ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, mert gyanúja szerint az érintett...","id":"20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4685e-dca9-47a9-b843-f6ef3773a0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Nyomozas_rendorseg_fidesz_Szabo_Zsolt_kozbeszerzes_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:43","title":"Nyomozást rendelt el a rendőrség a fideszes Szabó Zsolt körzetének közbeszerzései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]