Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","shortLead":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","id":"20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238bf14d-1b73-429c-bfa0-8da31a0792b9","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:44","title":"Megházasodott a világ legbátrabb sziklamászója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábban megfertőződött futballisták közül néhányan már visszatérhettek, de csak egy félidőt játszhattak. ","shortLead":"A korábban megfertőződött futballisták közül néhányan már visszatérhettek, de csak egy félidőt játszhattak. ","id":"20200913_koronavirus_jarvany_puskas_akademia_felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c871f1-a0ad-49cd-9471-e9d170923999","keywords":null,"link":"/sport/20200913_koronavirus_jarvany_puskas_akademia_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:49","title":"Újabb Felcsút-játékosok kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba42cc-d67d-4898-b399-4a2d76458fc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha hihetünk az exit-poll eredményeknek, az ellenzéki Navalnijék a kanyarban sincsenek az oroszországi regionális választásokon.","shortLead":"Ha hihetünk az exit-poll eredményeknek, az ellenzéki Navalnijék a kanyarban sincsenek az oroszországi regionális...","id":"20200913_Putyin_partja_valamennyi_orosz_regioban_gyozott_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cba42cc-d67d-4898-b399-4a2d76458fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e226103-b2f0-4c6c-8f58-a6f58f6d93dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Putyin_partja_valamennyi_orosz_regioban_gyozott_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:55","title":"Putyin pártja valamennyi orosz régióban győzött vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e8298-9782-4f82-8f42-d9c330c086ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Műtárgyak Éjszakája 100 különböző programja 3 napon át 50 helyszínen lesz látogatható.","shortLead":"A Műtárgyak Éjszakája 100 különböző programja 3 napon át 50 helyszínen lesz látogatható.","id":"202037_fesztival__muveszet_a_javabol_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e8298-9782-4f82-8f42-d9c330c086ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaa693-b725-4bf7-8e91-61abd479fd5a","keywords":null,"link":"/360/202037_fesztival__muveszet_a_javabol_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"Budapesten ez a hét a képzőművészet kedvelőinek hete ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne? A divat egyre digitálisabb és egyre inkább a virtuális térre alapoz: egyre több márka készül arra, hogy előbb-utóbb nem is lesz szükségünk hagyományos ruhadarabokra. ","shortLead":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne...","id":"20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ee06e-8da6-4b72-8983-55e2ff99d074","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:00","title":"Ön mennyi pénzt adna egy nem létező ruháért? Van, aki tízezer dollárt sem sajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b42c11-b32a-4528-9408-45e0012ab7c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eredményes volt a Magyar Vöröskereszt nyári véradókampánya - mondta Váradi Mariann, a véradásszervezés szakmai vezetője.","shortLead":"Eredményes volt a Magyar Vöröskereszt nyári véradókampánya - mondta Váradi Mariann, a véradásszervezés szakmai vezetője.","id":"20200912_Sok_vert_gyujtott_a_Magyar_Voroskereszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b42c11-b32a-4528-9408-45e0012ab7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80acb24-fc5c-4dd6-8e9e-de96768d2efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Sok_vert_gyujtott_a_Magyar_Voroskereszt","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:15","title":"Sok vért gyűjtött a Magyar Vöröskereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]