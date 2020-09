Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament novemberben szavazhat a módosításról. ","shortLead":"A parlament novemberben szavazhat a módosításról. ","id":"20200917_Bortonkarterites_modosito_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fde5e-1c29-4e6a-af55-abbde947ed72","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Bortonkarterites_modosito_szavazas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:29","title":"Ismét előkerülnek a börtönkártérítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","shortLead":"Kábítószert és ékszereket is lefoglaltak a rendőrök a gyanúsítottak lakhelyén.","id":"20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94e404ac-3cf5-4982-808d-475524356f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca9229c-4730-4611-baee-0a7e621d3026","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_sopron_fegyveres_rablas_elfogas_tek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:18","title":"A TEK-kel csaptak le a rendőrök a soproni fegyveres rablás gyanúsítottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is hordani kellene.","shortLead":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is...","id":"20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39109-5c2d-4728-98a1-0860903c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:33","title":"A maszkviselést megtagadókkal ásatják a koronavírus miatt elhunytak sírjait Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább eszközöknek. De vajon mennyibe kerülne, ha kizárólag a gyártási költségeit néznénk?","shortLead":"A Samsung augusztus elején bemutatott csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy Note20 Ultra egyike a piacon lévő legdrágább...","id":"20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6ecbdb-2e90-4c97-9b8c-870edfc9fa50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370aa90-96ae-42fc-a25f-b2324e123049","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_note20_ultra_eloallitasi_koltsege","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:03","title":"Mennyiből hozza ki a Samsung az 1300 dolláros csúcstelefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fe387-162f-4874-a41f-8c11cfbc29fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hagyományos rendben ülésezik a Parlament - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A képviselőket arra kérik majd, hogy viseljenek maszkot az ülésteremben, amit csak felszólalás közben vegyenek le. ","shortLead":"A hagyományos rendben ülésezik a Parlament - jelentette be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A képviselőket arra...","id":"20200917_Kocsis_Mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fe387-162f-4874-a41f-8c11cfbc29fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777a188b-a40e-45d5-8839-36e07235cc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Kocsis_Mate","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:20","title":"Kocsis Máté: Nem szükséges egy új rendkívüli jogrendre vonatkozó törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","shortLead":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","id":"20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9323ed81-068d-41ca-a6d0-76531146d829","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:24","title":"Digitális tanrendet vezettek be a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium nyolc osztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkérte a pénzügyminisztert a bonus-malus rendszer és a kártörténeti igazolások felhasználási szabályainak felülvizsgálatára.","shortLead":"Felkérte a pénzügyminisztert a bonus-malus rendszer és a kártörténeti igazolások felhasználási szabályainak...","id":"20200915_Kotelezo_ombudsman_gepkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc0ead-bb0e-415f-9ee3-d0d973299a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Kotelezo_ombudsman_gepkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:51","title":"Változtatna a kgfb-rendszeren az alapvető jogok biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]