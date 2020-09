Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újból üzembe helyezik a Dél-Pesti Centrumkórház sátorrendszerét, amelyben a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését végzik.","shortLead":"Újból üzembe helyezik a Dél-Pesti Centrumkórház sátorrendszerét, amelyben a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését...","id":"20200921_Ujbol_lesz_szurosator_a_Szent_Laszlo_Korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52af5e0b-607b-4cb0-b853-3de45e8a3a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Ujbol_lesz_szurosator_a_Szent_Laszlo_Korhazban","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:20","title":"Újból lesz szűrősátor a Szent László Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200920_koronavirus_halalesetek_venusz_foszfin_nasa_gronland_apple_ujdonsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1b2f8f-03c3-40bc-9de5-756137116b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_koronavirus_halalesetek_venusz_foszfin_nasa_gronland_apple_ujdonsagok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:03","title":"Ez történt: A pécsi professzor elmondta, mire számíthatunk a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","shortLead":"Több az osztalék, mint a nyereség. ","id":"20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901121a0-1258-40bf-9eeb-5a18fc4e27e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Kasza_Tibi_ceg_vallalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:10","title":"133 millió forint osztalékot vettek ki tavaly Kasza Tibi cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","shortLead":"A Watchmen pedig több kategóriában is nyert.","id":"20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e7fb53-e10a-4090-9648-18833e6eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f34e3c-ce16-4b63-8e49-02d9243d4c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_zendaya_emmy_atado_euforia_watchmen_minisorozat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:12","title":"A 24 éves Zendaya Emmy-díjat kapott az Eufóriában nyújtott alakításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció miatt.","shortLead":"Még utólagos novemberi nyugdíjemelésre is kényszerül a kormány a várakozásokat meghaladó infláció miatt.","id":"202038__elelmiszerarrobbanas__atharitott_koltsegek__devizahatas__total_brutal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1cd276d-5699-4937-9c2b-5ca4695bac70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431f577-670a-4949-9242-93a38eb571f0","keywords":null,"link":"/360/202038__elelmiszerarrobbanas__atharitott_koltsegek__devizahatas__total_brutal","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:00","title":"Aranyárban mért kolbász, méregdrága alma: miért kerül ennyibe az élelmiszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcad184-6a54-4156-917e-21e3cec74b37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az szibériai sztyeppéken feltárt, 1700 éves csontvázakon végzett elemzések szerint az erőszak és a véres összetűzések nagy szerepet játszottak az itt élő nomádok életében.","shortLead":"Az szibériai sztyeppéken feltárt, 1700 éves csontvázakon végzett elemzések szerint az erőszak és a véres összetűzések...","id":"20200921_sziberia_gyilkossagok_nyomai_tunnug1_lelohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcad184-6a54-4156-917e-21e3cec74b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080fed8c-9e54-4cfc-ad73-1bc72303fcae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sziberia_gyilkossagok_nyomai_tunnug1_lelohely","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:33","title":"Kegyetlen gyilkosságok 1700 éves nyomaira bukkantak Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","shortLead":"Az Origo volt tulajdonosa áll a Culinaris Kft.-t megvásárló cég mögött.","id":"20200921_culinaris_szaraz_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1a3ede-5261-48af-92f0-1ed86cb7320e","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_culinaris_szaraz_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:53","title":"Megvette a Culinarist Száraz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]