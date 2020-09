Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Egy cégtulajdonosnak sokszor nehéz döntéseket kell meghoznia. Kerülhet olyan helyzetbe, amikor el kell engednie cégét. A legjobb esetben egy jól menő, de már rajtunk túlnőtt társaságot – vagy annak egy üzletágát – akarjuk megfelelő haszonnal értékesíteni. A koronavírus okozta válság idején azonban az a valószínűbb, hogy bajba került cégünktől szeretnénk megszabadulni addig, amíg még működik. Akárhogy is történik, nem mindegy, hogyan történik egy cég értékelése.","shortLead":"Egy cégtulajdonosnak sokszor nehéz döntéseket kell meghoznia. Kerülhet olyan helyzetbe, amikor el kell engednie cégét...","id":"20200923_Igy_tudhatja_meg_mennyit_er_a_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0653ce-8d3d-4cdb-b3e2-4084e1663eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_Igy_tudhatja_meg_mennyit_er_a_cege","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:14","title":"Így tudhatja meg, mennyit ér a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Esik a forint, április óta nem volt ennyire gyenge az árfolyama.","shortLead":"Esik a forint, április óta nem volt ennyire gyenge az árfolyama.","id":"20200921_forint_euro_arfolyam_deviza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbc61e5-92b8-4040-a1aa-7bca6dac33b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_forint_euro_arfolyam_deviza","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:14","title":"363 forint felett egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nagyon kell az Apple-nek rábeszélnie a felhasználókat a legújabb mobil operációs rendszer telepítésére. A számláló pörög, holott a vállalat éppen hogy csak útjára bocsátotta az iOS 14-et.","shortLead":"Nem nagyon kell az Apple-nek rábeszélnie a felhasználókat a legújabb mobil operációs rendszer telepítésére. A számláló...","id":"20200922_mixpanel_felmeres_apple_ios4_telepitesi_kedv_iphone_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81fa5afb-2473-4acf-80a4-2155ce283480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3d8514-9a86-4d28-a5fa-555467e49a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_mixpanel_felmeres_apple_ios4_telepitesi_kedv_iphone_frissites","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:03","title":"Ön már frissítette az iPhone-ját? A többiek nagy elánnal telepítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi polgárőrség azt tanácsolta a helyieknek, hogy ne pánikoljanak, mert a medve el fog menni a környékről.","shortLead":"A helyi polgárőrség azt tanácsolta a helyieknek, hogy ne pánikoljanak, mert a medve el fog menni a környékről.","id":"20200923_medve_horgasz_egerszalokl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f403e72-7c82-4a65-86b9-48823484e643","keywords":null,"link":"/elet/20200923_medve_horgasz_egerszalokl","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:11","title":"Medve hozhatta a frászt egy horgászra Egerszalóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első hivatalos beharangozót.","shortLead":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első...","id":"20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9bb701-34aa-48b0-abc8-c827d2bdd91d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:13","title":"Itt a hivatalos hangulatvideó a Samsung rajongóknak szánt telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ec994-c4b1-417e-91ab-a30623ff4691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter képmegjelenítője valamiért jobban kedveli azokat a fotókat, melyeken fehér emberek láthatók, a színesbőrűekét hátrébb sorolja. A vállalat elnézést kért.","shortLead":"A Twitter képmegjelenítője valamiért jobban kedveli azokat a fotókat, melyeken fehér emberek láthatók, a színesbőrűekét...","id":"20200922_twitter_kep_elonezete_algoritmus_feherek_szinesboruek_feketek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3ec994-c4b1-417e-91ab-a30623ff4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06862a-bc3a-4a63-9332-d471d5b6757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_twitter_kep_elonezete_algoritmus_feherek_szinesboruek_feketek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:03","title":"Furcsa hiba a Twitteren: véletlenül mindig pont a fehér embereknek kedvez a képszerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év alatt.","shortLead":"Az Oxfam legújabb jelentése arra mutat rá, hogy legfelső 1 százalékának kibocsátása megduplázódott az elmúlt 25 év...","id":"20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58ac358b-befa-465c-b5ea-38cbbbb4c02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c3ac86-2449-4074-9a80-0a180da8006a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_A_tarsadalom_legfelso_1_szazalekanak_kibocsatasa_megduplazodott_az_elmult_25_ev_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:09","title":"A leggazdagabb 1 százalék több légszennyezettségért felelős, mint az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]