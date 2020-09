Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","shortLead":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","id":"20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc9f77d-46a3-4f49-ac93-b6b889a7dbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:48","title":"Letartóztatták az óbudai iskoláslányokkal fajtalankodó kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","shortLead":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","id":"20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6042b93-b8b5-4566-ad1f-77aa9accf2d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:31","title":"77 szegedi egyetemi tanár írta alá a Színművészetit támogató nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","shortLead":"A brit gyártó nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez, de emiatt most senki sem lehet szomorú.","id":"20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd8924-d115-442a-87f5-7182a7da60c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_az_igertnel_is_jobban_ugrik_0rol_200ra_az_uj_mclaren_765lt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:16","title":"Az ígértnél is jobban gyorsul 0-ról 200-ra az új McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vitorlások kihajózhatnak a nyílt tengerre, de nem maradhatnak a part közelében, ahol augusztus óta rendszeresen támadják őket kardszárnyú delfinek csoportjai. Éretlen tinédzser orkák duhajkodnak egy biológus szerint, más tudósok a pusztulás felé tartó populációt érő stresszt sejtik a háttérben.","shortLead":"A vitorlások kihajózhatnak a nyílt tengerre, de nem maradhatnak a part közelében, ahol augusztus óta rendszeresen...","id":"20200923_orka_tamadasok_hajozas_tiltasa_spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5c6827-e872-41b4-b7b8-787591182fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e497038a-96d1-4441-ae0a-4f30fde0c221","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_orka_tamadasok_hajozas_tiltasa_spanyolorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:26","title":"Már a vitorlázást is korlátozzák a hajókra támadó orkák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a0da09-06c4-437c-9eec-12b0f4a586b3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A liberális Ruth Bader Ginsburg halálával megürült legfelső bírósági hely betöltése példátlan politikai háborúhoz vezethet az Egyesült Államokban a republikánusok és a demokraták között. Az elnökválasztás hajrájában a két fél egymást vádolja piszkos manőverekkel, és csak egyvalamiben értenek egyet: a másik kezdte.","shortLead":"A liberális Ruth Bader Ginsburg halálával megürült legfelső bírósági hely betöltése példátlan politikai háborúhoz...","id":"20200923_Harci_kurtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a0da09-06c4-437c-9eec-12b0f4a586b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204fb3cf-9077-4d51-b33b-37025782a8d0","keywords":null,"link":"/360/20200923_Harci_kurtok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Egész Amerikát átszabhatja Trump az új főbíró jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést mégsem bontották. Sőt, a kerület olyan papírok hozama után is fizethetett jutalékot, amikhez nem is nyúlt a szerződtetett cég. A volt polgármester szerint mindez rágalom.","shortLead":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést...","id":"20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4188d0-8a76-4c4c-937a-62fa9a11f4bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:24","title":"Vizsgálatot indít Újpest, 133 milliós kárt okozhatott az előző vezetés egy szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja harcba a népét. A miniszterelnök és társai buta hazugsága az, hogy nem férünk el egymástól, ha különbözünk. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja...","id":"202039_keszuljetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325cc5de-ad07-4d65-8e9e-e424ec264d59","keywords":null,"link":"/360/202039_keszuljetek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:00","title":"Tóta W.: Orbán kifordította az agyát, nincs új ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","shortLead":"A szabályozás csak az új autókra vonatkozik egyelőre. ","id":"20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7452a28-d26f-4b84-b82e-1627d89de77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13db8ed-8606-425b-96b5-2f1749224130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_15_ev_mulva_Kalifornia_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:06","title":"Kaliforniában 2035-től tilos benzines, dízel vagy hibrid új autót venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]