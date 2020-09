Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","shortLead":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","id":"20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8647d66-7cf6-47fe-a1b4-230603918195","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:01","title":"Micheliszék bojkottálják a nürburgringi WTCR-futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","shortLead":"A férfi a vád szerint közel négy évig zaklatott kiskorú diáklányokat.","id":"20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc9f77d-46a3-4f49-ac93-b6b889a7dbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Letartoztattak_fajtalankods_kertesz_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:48","title":"Letartóztatták az óbudai iskoláslányokkal fajtalankodó kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","shortLead":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","id":"20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd666-6816-4053-9726-2068aa2206ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Megalakult az új montenegrói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kupa elődöntőjébe a BVSC ugrik be helyettük.","shortLead":"A Magyar Kupa elődöntőjébe a BVSC ugrik be helyettük.","id":"20200924_osc_vizilabda_kupa_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3a07-1556-45f8-8051-1c9dbf3fc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200924_osc_vizilabda_kupa_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:35","title":"Nem tudott elég egészséges játékost benevezni, visszalép az OSC a vízilabda Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d993a3e-dc2d-4fa2-bdc2-e20684417fdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges egészségügyi kampány indult.



","shortLead":"Különleges egészségügyi kampány indult.



","id":"20200923_Buszjegyet_kap_aki_huszat_guggol_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d993a3e-dc2d-4fa2-bdc2-e20684417fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f81ec32-9366-46e7-89be-762f2bb8ff77","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Buszjegyet_kap_aki_huszat_guggol_Kolozsvaron","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:45","title":"Buszjegyet kap, aki húszat guggol Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman című film miatt került fel a Variety listájára. ","shortLead":"A Pieces of a Woman című film miatt került fel a Variety listájára. ","id":"20200925_Weber_Kata_bekerult_a_vilag_10_legigeretesebb_forgatokonyviroja_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca97dd1-b864-496c-97ab-c221e8917182","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Weber_Kata_bekerult_a_vilag_10_legigeretesebb_forgatokonyviroja_koze","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:07","title":"Wéber Kata bekerült a világ 10 legígéretesebb forgatókönyvírója közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett szérumot, ráadásul elég csak egyszer beadni.","shortLead":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett...","id":"20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d68eb1-4583-4e08-bfa4-5ef9d75d6816","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Csak egyszer kell beadni a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináját, most 60 ezer emberrel indul a teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most még nagyobb mindenki felelőssége – mondta Müller Cecília. Arról is beszélt, nem kell mindenkinél tesztet végezni, aki úgy gondolja, hogy fertőzött.","shortLead":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most...","id":"20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e00a-cc3e-4b6b-8246-4990690c842f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:59","title":"Müller Cecília: 4-5 hét múlva emelkedhet a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]