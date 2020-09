Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a74bfa-63d9-4361-a96a-ed5bd6b44ea1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújult az AMG egyik leglátványosabb autója a GT. Nem csak erősebb lett, de egyből érkezett egy speciális kiadása is.","shortLead":"Megújult az AMG egyik leglátványosabb autója a GT. Nem csak erősebb lett, de egyből érkezett egy speciális kiadása is.","id":"20200924_Egyedi_szeria_a_MercedesAMG_GT_Lopakodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a74bfa-63d9-4361-a96a-ed5bd6b44ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ffbb0e-14ee-4b88-a819-03552b366e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Egyedi_szeria_a_MercedesAMG_GT_Lopakodo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Egyedi széria az 523 lóerős Mercedes-AMG GT „Lopakodó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fe094-82c6-4f0c-a025-6dd6c332d2fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiforralták, majd újracsomagolták és eladták az óvszereket - a rendőrség több száz kilót talált egy raktárban.","shortLead":"Kiforralták, majd újracsomagolták és eladták az óvszereket - a rendőrség több száz kilót talált egy raktárban.","id":"20200924_vietnam_ovszer_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03fe094-82c6-4f0c-a025-6dd6c332d2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60223187-58ce-446c-b1d0-e3e4692ec51d","keywords":null,"link":"/elet/20200924_vietnam_ovszer_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:22","title":"345 ezer újrahasznosított használt óvszert foglalt le a rendőrség Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","shortLead":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","id":"20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d58ae-2cca-4ffe-9ab6-25727111e8b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:52","title":"1629 új fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet, és állítólag a Qualcomm is azon van, hogy beszerezze az amerikai kormánytól az ehhez szükséges engedélyt.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet...","id":"20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab6057-8ffa-45d2-9a22-d638c1fc578c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:33","title":"Felcsillant a remény a Huawei előtt, úgy hívják, Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi bruttó 1,1 millió forintért végzi a feladatát.\r

","shortLead":"Havi bruttó 1,1 millió forintért végzi a feladatát.\r

","id":"20200925_sportakademia_miniszteri_biztos_kinevezes_kasler_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c336c-cb65-489f-9467-f38004b003d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_sportakademia_miniszteri_biztos_kinevezes_kasler_miklos","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:27","title":"Már a sportakadémiáknak is van miniszteri biztosuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke miniszterelnök-helyettesként tagja lesz a kormánynak – jelentette be csütörtökön Ryszard Terlecki, a kormánypárt frakcióvezetője. Ezzel vélik megoldani az előző héten kialakult kormányválságot.","shortLead":"Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) eddig alkotmányos tisztséget nem viselt elnöke...","id":"20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c51935-c5f6-4091-9d89-edef18609a66","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_jaroslaw_kaczynski_minszterelnok_helyettes_kormanyvalsag","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:33","title":"Kaczynski belép a lengyel kormányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer fürkészésekor.","shortLead":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer...","id":"20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbeb4a9-2fe1-4fcb-ba51-f394d2eaee3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:03","title":"Videó: 26 000 fényévre néztek el a NASA tudósai, most meghallgathatja, mit láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","shortLead":"A klímaaktivista a koronavírus miatt hónapok óta nem akciózott.","id":"20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6018bb0a-b1be-400d-a755-04c78701616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9df88-23db-4fdd-b607-d79d2f81bb84","keywords":null,"link":"/zhvg/20200925_greta_thunberg_ujra_tuntet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:40","title":"A járvány kezdete óta először tüntetett Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]