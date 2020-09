Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget biztosíthat a kórokozók sejtbe jutásának gátlására.","shortLead":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget...","id":"20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91461676-64fa-4d18-b690-387c793699d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:03","title":"Szegedi kutatók felfedezték a koronavírus új fertőzési mechanizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","shortLead":"A hetvenéves magyar festményeket ment vásárolni a hatósági házi karanténból. Több tucatnyi embert tesztelnek le miatta.","id":"20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c7cfad-dd43-4b69-a923-e1738b4fb91d","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_jarvany_magyar_ferfi_kambodzsa_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:01","title":"Meglépett a karanténból egy koronavírusos magyar férfi Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány klasszikus értelemben vett hangulatjel érkezését is bejelentették. A koronavírus és a járvány miatti frusztráltság itt is megjelenik majd.","shortLead":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány...","id":"20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d240e98-f37a-4ca5-8225-793c0a3724a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:03","title":"217 új hangulatjel érkezik – melyiket használná a legszívesebben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Köszönjük, legenda!","shortLead":"Köszönjük, legenda!","id":"20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a2b08e-0612-4364-ba42-5e202182debe","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:52","title":"Benedek Tiborról szóló emlékvideóval indult a magyar kupa döntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha megfordítjuk a nézőpontot. Ha azoknak szól, akik nézik, amíg mi kabriózunk. ","shortLead":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha...","id":"20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcaf3f-37e6-4ebf-91b7-094cd99d1e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:00","title":"Mini Cooper S Sidewalk – teszten a Flaszter Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","shortLead":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","id":"20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9856a3fd-dc4a-4177-90ad-32a29a3b34c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:03","title":"160 000 000 éves tengeri ragadozó maradványait tárták fel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét elhangzott, hogy muszáj lesz emelni jövőre. Az érintett szakszervezet szerint az időzítés nem véletlen: a 2022-es választás előtt, vidéken nem alakulhat ki éhséglázadáshoz közeli helyzet. ","shortLead":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét...","id":"20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976c9eef-62cb-4389-81e6-a0f7ed8571b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:37","title":"Közmunkások a belengetett béremelésről: Nem szeretne a kormány éhséglázadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]