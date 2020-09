Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c849fb1c-2768-4832-a8ca-7c521fe0a37c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése ellen. Több szakszervezet és intézmény is jelezte, hogy szolidaritási sztrájkot tartanak. \r

\r

","shortLead":"Október elsején és másodikán sztrájkolnak az SZFE dolgozói, ezzel tiltakoznak az egyetemi autonómia megszüntetése...","id":"20200930_Holnaptol_sztrajkba_lepnek_az_SZFE_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c849fb1c-2768-4832-a8ca-7c521fe0a37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c83bb-03cf-46e9-9482-cfbeb5bba878","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Holnaptol_sztrajkba_lepnek_az_SZFE_dolgozoi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:22","title":"Holnaptól sztrájkba lépnek az SZFE dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","shortLead":"Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladta a 33 milliót.","id":"20200929_koronavirus_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b30430e-94c4-4ad6-9f6f-5a25faa72d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_koronavirus_pandemia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:16","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","shortLead":"A nagy pénz leginkább 2022-től érkezhet, ám a feltételek még távolról sem világosak. ","id":"20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b86144f-8be0-411b-ad2a-de515d53ee90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebf6cc6-9fb8-4f03-8ab7-e887b4e3312a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_mff_nextgenerationeu_eu_tamogatas_varga_banai","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:59","title":"A kormány is elismerte: már jött uniós pénz a pandémiaválság csillapításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce5094b-63e4-426e-8895-304d06499f5d","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban járatlan utat követ a mesélésben. Az áldozatok családtagjai mellett megszólalnak azok is, akiknek a döntése végzetesnek bizonyult. ","shortLead":"Sokszor elmondott történet a Challenger űrsikló utolsó, tragikus repüléséé, a Netflix új dokumentumfilmje azonban...","id":"20200929_Vajon_felaldozhato_het_ember_a_tudomany_erdekeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ce5094b-63e4-426e-8895-304d06499f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73c5beb-26a8-4306-b9cc-c600d4573f6f","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Vajon_felaldozhato_het_ember_a_tudomany_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:00","title":"Vajon feláldozható hét ember élete a tudomány érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány klasszikus értelemben vett hangulatjel érkezését is bejelentették. A koronavírus és a járvány miatti frusztráltság itt is megjelenik majd.","shortLead":"Az Unicode Consortium 2021-re szánt hangulatjeleinek többségénél különböző bőrtónusú párokat láthatunk, de néhány...","id":"20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d81321cf-eaf2-410a-bdcf-bd4c66763b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d240e98-f37a-4ca5-8225-793c0a3724a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_uj_hangulatjelek_emojik_13_1_unicode_consortium","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:03","title":"217 új hangulatjel érkezik – melyiket használná a legszívesebben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata, a konferenciaturizmus. A bevételek drasztikus csökkenése miatt már elkezdődtek a leépítések, az évi közel ezermilliárdos forgalmú rendezvényiparág csak komoly kormányzati segítséggel maradhat életben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag megszűnt a hazai idegenforgalom egyik legjobban teljesítő ágazata...","id":"202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8170ee9a-92e8-40ba-bf58-2d30fe97d134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a396727-f5f7-45ad-bc48-751e0658ea81","keywords":null,"link":"/360/202039__hibernalt_konferenciak__egeszsegipar__mentoov__kenyszerleszallas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 17:00","title":"A konferenciaturizmusnak is kampó, és ezen az online rendezvények sem segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. \r

Cikkünket frissítettük az Országos Vízügyi Főigazgatóság döntése után. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]