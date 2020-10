Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","shortLead":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","id":"20200930_koronavirus_neandervolgyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda85d41-a315-4616-aed0-df9e02ecc87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_koronavirus_neandervolgyi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:58","title":"Súlyosabb a koronavírus-fertőzés kockázata azoknál, akiben van egy kis neandervölgyi gén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fűtési szezon végén újra tárgyalnak a gázművekkel.","shortLead":"A fűtési szezon végén újra tárgyalnak a gázművekkel.","id":"20200930_ivanyi_gabor_gazmuvek_met","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a30ce-9d6e-4040-aba9-f40e5fe7b911","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_ivanyi_gabor_gazmuvek_met","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:27","title":"Áprilisig rendeződött Iványiék ügye a gázszolgáltatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pécsi virológusok vezetője szerint értelmetlen az iskolai lázmérés, lemondott a Magyar Filmakadémia elnöksége az SZFE-ügy miatt, kiesett a Vidi az Európa Ligából. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A pécsi virológusok vezetője szerint értelmetlen az iskolai lázmérés, lemondott a Magyar Filmakadémia elnöksége...","id":"20201002_Radar360_Trump_is_elkapta_szankciok_Belarusz_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4248b32-766c-4e56-a3b3-7aedeaa60509","keywords":null,"link":"/360/20201002_Radar360_Trump_is_elkapta_szankciok_Belarusz_ellen","timestamp":"2020. október. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump is elkapta, szankciók Belarusz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szerdai választási vitaműsorban beismerte, hogy régebben kipróbálta a marihuánát.","shortLead":"Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szerdai választási vitaműsorban beismerte, hogy régebben kipróbálta...","id":"20200930_Az_ujzelandi_miniszterelnok_beismerte_hogy_regebben_fuvezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c220f4-1b43-4091-aed9-50bdf42ae4c6","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Az_ujzelandi_miniszterelnok_beismerte_hogy_regebben_fuvezett","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:15","title":"Az új-zélandi miniszterelnök beismerte, hogy régebben füvezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","shortLead":"A 242 ezer eurós áron még a lényegesen erősebb forint/euró árfolyam sem sokat segítene. ","id":"20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d133538-1890-48ab-9bf7-a62d4b89614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fca7918-a852-4db9-8811-d0fb8f0a5315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Goodwood_Green_Audi_RS6","timestamp":"2020. október. 02. 04:14","title":"88 millió forint még úgy is sok, hogy egyedi ez az Audi RS6 Avant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d1e21d-cf78-4ba0-adfe-4585aae8f969","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolics góljával már az első percekben előnybe kerültünk, de a csatát végül a belga együttes nyerte.","shortLead":"Nikolics góljával már az első percekben előnybe kerültünk, de a csatát végül a belga együttes nyerte.","id":"20201001_mol_fehervar_fc_standard_liege_el_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d1e21d-cf78-4ba0-adfe-4585aae8f969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5825b1-dcf3-4c5f-a997-6db890ef929b","keywords":null,"link":"/sport/20201001_mol_fehervar_fc_standard_liege_el_selejtezo","timestamp":"2020. október. 01. 22:05","title":"Túl nagy falat volt a Fehérvárnak a Standard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I wanna be your dog”, most a luxusdivatcég modelljeit népszerűsíti. És Iggy Popnak ez is jól áll.","shortLead":"Az ember, aki még ma sem hagyja ki egy koncertjén sem, hogy szakadt farmerban, meztelen felsőtesttel üvöltse, hogy „I...","id":"20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86769e0a-623c-41fe-bcc8-f146508df239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfa18e7-c3dc-4116-b3ef-c083c857a928","keywords":null,"link":"/elet/20201001_A_punk_keresztapja_ezuttal_egy_Guccireklamban_tunik_fel_a_papagajaval","timestamp":"2020. október. 01. 10:43","title":"A punk keresztapja ezúttal egy Gucci-reklámban tűnik fel a papagájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","shortLead":"A virológus szerint most nagyon fontossá vált, hogy magunktól tartsunk be bizonyos szabályokat.","id":"20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48196afd-2917-45e0-9be6-5733a0b54a27","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kemenesi_Gabor_fertozesszam_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 10:06","title":"Kemenesi Gábor: Valószínűleg már korábban is megvolt a napi ezer új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]