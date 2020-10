Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34d3fcfc-1b97-4d4d-9e7f-63b06fcb9c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belső vizsgálatot indított az óbudai polgármester, miután az egyik kerületi óvónőről kiderült, hogy a rábízott óvodásokról pornográf képeket készített. A vizsgálat után Kiss László polgármester azt állítja, az előző vezetés el akarta tussolni az ügyet. Megkerestük Bús Balázs volt polgármestert, aki azt mondja, a hatóságok kérésnek megfelelően járt el. Közben kiderült, az óvónő és élettársa ellen már vádat emelt az ügyészség, novemberben kezdődik a bírósági eljárás. ","shortLead":"Belső vizsgálatot indított az óbudai polgármester, miután az egyik kerületi óvónőről kiderült, hogy a rábízott...","id":"20201001_obuda_gyermekpornografia_kiss_bus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d3fcfc-1b97-4d4d-9e7f-63b06fcb9c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9690a-335a-4068-849a-19bee30d2c55","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_obuda_gyermekpornografia_kiss_bus","timestamp":"2020. október. 01. 18:06","title":"Kiss László szerint az előző óbudai vezetés eltussolt volna egy gyermekpornográf ügyet, Bús Balázs szerint ez nem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE dolgozóinak sztrájkjával egyetértők egyedi módon fejezhetik ki, hogy egyetértenek a munkabeszüntetéssel.","shortLead":"Az SZFE dolgozóinak sztrájkjával egyetértők egyedi módon fejezhetik ki, hogy egyetértenek a munkabeszüntetéssel.","id":"20200930_szfe_sztrajk_ablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9a99f7-cd50-48be-a22d-821f624c9e41","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szfe_sztrajk_ablak","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:50","title":"Színművészetis sztrájkolók: Tekerd körbe magad piros-fehér szalaggal, és állj ki az ablakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","shortLead":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","id":"20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dd05c-3ea5-4572-97d0-512f24695e61","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","timestamp":"2020. október. 01. 05:41","title":"Szoboszlai Dominik csapata is bejutott a Bajnokok Ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie. ","shortLead":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be Simonka György fideszes parlamenti...","id":"20200930_Orbannak_kell_dontenie_Simonka_Gyorgy_sorsarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f88b9c9e-9f79-4962-88d0-db8d9172416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a75d87-7c67-43e8-8700-f1f571eb38fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_Orbannak_kell_dontenie_Simonka_Gyorgy_sorsarol","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:39","title":"Orbánnak kell döntenie Simonka György sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották egy Váci úti hamburgerezőben.","shortLead":"Szennyezett hűtőkben, piszkos raktárban tárolták az alapanyagokat, a rovarirtót a szendvicsek mellett tartották...","id":"20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=041894f8-ecf4-400d-8b7b-dace270ad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1114086e-42ef-41f7-b188-c91ef10a436a","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nebih_hamburgerezo_bezaras","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:31","title":"Átmenetileg bezáratott a Nébih egy hamburgerezőt, amint ellenőrei meglátták az ottani állapotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. ","shortLead":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti...","id":"20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9645b2a-bf40-4ed8-a8dc-45667a4bd68c","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","timestamp":"2020. október. 01. 09:37","title":"Hatvan napig volt intenzív osztályon egy magyar koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon megemelkedett.","shortLead":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon...","id":"20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92969fc3-9c76-4dc3-8dba-e28e63f755e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:03","title":"Ezt a békát le kell nyelni: drágábbak lettek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]