[{"available":true,"c_guid":"5959785c-7075-48a7-b00f-afe2774bec2f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely a gyarmati múltból eredő egyenlőtlenségek és a klímaváltozás miatt amúgy is súlyos válság elé néz. A kiszolgáltatott termelők teljesen ellehetetlenülhetnek.","shortLead":"A fogyasztási szokások megváltozásától a betakarításig újabb csapást mért a koronavírus-járvány a kávéiparra, amely...","id":"202039__fenntarthatatlan_kaveipar__jarvany__klima__odaporkolve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5959785c-7075-48a7-b00f-afe2774bec2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131dce0e-56c5-4d5b-9539-4831cf9f3ad7","keywords":null,"link":"/360/202039__fenntarthatatlan_kaveipar__jarvany__klima__odaporkolve","timestamp":"2020. október. 04. 13:30","title":"Kevesebb kávét iszik a világ, és ennek komoly következménye lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3 százalékkal emelkedtek a bérköltségek az állami támogatások ellenére.","shortLead":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3...","id":"20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9c64fa-f3c6-485a-939c-8bdb84552236","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","timestamp":"2020. október. 05. 09:29","title":"6700 embert küldtek el a magyar tőzsdei cégek az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan jelezhet a lakosságnak, ha baj van.","shortLead":"Október 5-én délelőtt országszerte tesztelik azt a MoLaRi nevű szirénarendszert, amellyel a katasztrófavédelem gyorsan...","id":"20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed75de-67cf-499b-8774-0806b3dad1b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_okf_molari_szirenaproba_morgatoproba_csokkentett_uzemu_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 05:03","title":"Ne ijedjen meg, ma délelőtt országszerte felbődülnek a szirénák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.
2020. október. 04. 10:25
Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba

A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub egyik játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominik is lemarad a magyarok csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.
2020. október. 04. 10:48
Lemarad a válogatott idei legfontosabb meccséről Szoboszlai Dominik

Tízezrével kerülnek utcára a német autógyártók munkásai.
2020. október. 04. 11:19
Óriási elbocsátások és feszültségek a magyar gazdaságot is húzó autóiparban

2020. október. 03. 14:43
Szijjártó szerint szégyen, hogy Salvinit bíróság elé állítják Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad bepillantást az Unortodox – A másik út című, most megjelent regény és a belőle készült filmsorozat. A szatmári haszidok ma is számontartják magyar gyökereiket.
2020. október. 04. 16:00
Egy díjazott film háttere: az ultraortodox szatmári zsidók és a Teitelbaum család