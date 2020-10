Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden egy támogató petíciót is átadtak az autonómiájukért futóknak.","shortLead":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden...","id":"20201004_SZFE_stafeta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c0a29-2bc5-478b-9f51-4bf2c2adcb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_SZFE_stafeta","timestamp":"2020. október. 04. 17:30","title":"Befutottak Szegedre a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe013cc-0ba7-459d-8a8b-2e89e8102ec7","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Az egyértelmű, hogy Európában a koronavírus-járvány őszi felerősödésében a mindennapi élet nyári újranyitása volt a kulcs. A brit kormány szerint viszont a felelősség – szinte kizárólag – a fiatalokat terheli.","shortLead":"Az egyértelmű, hogy Európában a koronavírus-járvány őszi felerősödésében a mindennapi élet nyári újranyitása volt...","id":"20201006_Szeretettel_NagyBritanniabol_Lehet_a_vegletekig_hibaztatni_a_fiatalokat_a_masodik_hullamert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe013cc-0ba7-459d-8a8b-2e89e8102ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3feb92-4ad5-460b-a026-a07a61d9962f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Szeretettel_NagyBritanniabol_Lehet_a_vegletekig_hibaztatni_a_fiatalokat_a_masodik_hullamert","timestamp":"2020. október. 06. 10:10","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ki öli meg a nagyit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ma van a Pedagógusok Világnapja, az EMMI közleményben fejezte ki nagyrabecsülését a tanárok iránt. A tanárok viszont nemigen érzik a nagyrabecsülést.","shortLead":"Ma van a Pedagógusok Világnapja, az EMMI közleményben fejezte ki nagyrabecsülését a tanárok iránt. A tanárok viszont...","id":"20201005_A_miniszterium_csodalatos_koszontot_irt_a_tanaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da25a51-4963-42be-b009-71c7265beb72","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_miniszterium_csodalatos_koszontot_irt_a_tanaroknak","timestamp":"2020. október. 05. 11:24","title":"A minisztérium csodálatos köszöntőt írt a tanároknak, akik viszont valódi intézkedéseket várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","id":"20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb92789-c6d5-41fc-a845-cd09a58c6d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","timestamp":"2020. október. 05. 11:21","title":"78 kilométeres villanyhatótávval bír a zöld rendszámos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","shortLead":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","id":"20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677dbc3-c1e7-4414-9986-b66bc20ae5c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","timestamp":"2020. október. 06. 09:21","title":"708 lóerős lett ez a limitált szériás BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","shortLead":"Ebben az évben 31 ember vesztette életét a lángok vagy a füst miatt.","id":"20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282203ff-0987-4786-a03b-09c04660409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fc454-536e-4abf-8026-ada71949d328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_tuz_kalifornia_allam_klimavaltozas","timestamp":"2020. október. 05. 06:11","title":"Kétszer akkora területet emésztett fel a tűz Kaliforniában, mint az eddigi legrosszabb évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati eredményeikért.","shortLead":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati...","id":"20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b0c3a-cb81-4e7a-8b70-e9648df8dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","timestamp":"2020. október. 06. 12:19","title":"A fekete lyukak és a Tejútrendszer sötét titkaiért járt idén a fizikai Nobel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint. A talpra állást segítő keretből 5-150 milliót kaphat majd egy-egy cég.","shortLead":"Megszenvedte a magyar divatipar is a koronavírust, különösen az exportáló cégeknek nehéz Bata-Jakab Zsófia szerint...","id":"20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46f7b78-c7a7-407d-9ca3-836b0bc01628","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_divatipar_10_milliardos_tamogatas_batajakab_itm","timestamp":"2020. október. 05. 07:25","title":"10 milliárdos támogatást kaphat a divatipar és a kreatív szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]