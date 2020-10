Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek, fejlesztések se nagyon. A főváros számára nyílna némi mozgástér, ha csökkenne a szolidaritási hozzájárulás, vagy bevezethetnének egy ideiglenes újraindítási adót. Mindkettőhöz a kormányra van szükség.","shortLead":"Budapestnek idén 30 milliárdos nadrágszíjhúzást kell végrehajtania. Két szűk esztendő jön, béremelések nem lesznek...","id":"20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd419a-7cc2-4d5f-aca9-55259e3350e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Karacsony_Gergely_megszoritasokat_jelentett_be","timestamp":"2020. október. 07. 15:42","title":"Karácsony Gergely megszorításokat jelentett be a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","shortLead":"A volt köztársasági elnökről és feleségéről készülő alkotás a Vérhalom téren kapna helyet.\r

","id":"20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1278516-b5a5-4d69-95d5-fd6d83e90464","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szobrot_kap_Goncz_Arpad","timestamp":"2020. október. 07. 16:51","title":"Szobrot kap Göncz Árpád és felesége a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a03eb5-7269-4a22-85d4-b8d50b0f7b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tizennégy vizsgált eszköz közül csupán kettő használata veszélytelen, a többi forgalmazását megtiltották.

","shortLead":"A tizennégy vizsgált eszköz közül csupán kettő használata veszélytelen, a többi forgalmazását megtiltották.

","id":"20201007_hoverboard_elektromos_roller_tolto_itm_vizsgalat_veszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a03eb5-7269-4a22-85d4-b8d50b0f7b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5968ca00-e850-4f1f-a6e0-df430375ae89","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_hoverboard_elektromos_roller_tolto_itm_vizsgalat_veszely","timestamp":"2020. október. 07. 11:07","title":"A hoverboardok mind megbuktak, az elektromos rollerek leszerepeltek az ITM tesztjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","id":"20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77377f6-d9bb-444c-9bf9-f17b728002d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. október. 07. 13:33","title":"Most épp a halak miatt bukhat el a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg invázióról van szó, vagy csak mi érezzük úgy? ","shortLead":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg...","id":"20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b0e28-f2e1-419d-8a16-b97ab1a0132f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","timestamp":"2020. október. 07. 17:00","title":"A legjobb fegyver a poloska ellen: a szúnyogháló és a mobiltelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Győztesként került ki az együttes a Stairway to Heaven című 1971-es világsláger miatt indított plágiumperből.



","shortLead":"Győztesként került ki az együttes a Stairway to Heaven című 1971-es világsláger miatt indított plágiumperből.



","id":"20201006_Nem_lopta_a_Led_Zeppelin_a_legismertebb_dalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e64ccc-9802-48ae-b08f-786c2ed88e26","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Nem_lopta_a_Led_Zeppelin_a_legismertebb_dalat","timestamp":"2020. október. 06. 15:31","title":"Lezárult a plágiumper: Nem lopta a Led Zeppelin a legismertebb dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]