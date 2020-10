Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter az operatív törzs egyik irányítója. Pintér Sándor szerint a számok alapján még mindig Magyarországon van a leghatékonyabb védekezés.","shortLead":"A belügyminiszter az operatív törzs egyik irányítója. Pintér Sándor szerint a számok alapján még mindig Magyarországon...","id":"20201007_pinter_sandor_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becc84ca-16b0-4a68-9e4c-1ac50529aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_pinter_sandor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 07. 16:41","title":"Pintér szerint lényegesen keményebb intézkedések is jöhetnek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi Baráti Kör elnökségi tagja is volt – érvel a DK-s politikus a felügyelőbizottsági tagsága mellett.","shortLead":"A Fradi Baráti Kör elnökségi tagja is volt – érvel a DK-s politikus a felügyelőbizottsági tagsága mellett.","id":"20201009_Greczy_Zsolt_mogottem_a_ferencvarosi_tobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c4de76-9fd8-4111-9637-e85970d2eb78","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Greczy_Zsolt_mogottem_a_ferencvarosi_tobbseg","timestamp":"2020. október. 09. 10:30","title":"Gréczy Zsolt: Mögöttem a ferencvárosi többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bevétellel és nem kevésbé jó profittal zárhatja az idei harmadik negyedévet a Samsung – derült ki a vállalat által közzétett előzetes pénzügyi adatokból.","shortLead":"Nagy bevétellel és nem kevésbé jó profittal zárhatja az idei harmadik negyedévet a Samsung – derült ki a vállalat által...","id":"20201008_samsung_2020_harmadik_negyedev_2020q3_penzugyi_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e94ab-2b9b-45ac-af7b-24c819580adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_samsung_2020_harmadik_negyedev_2020q3_penzugyi_elorejelzes","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Régóta nem ment ilyen jól a Samsung, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre maga az Apple is elismeri, hogy nem alkotott tökéletest, és javaslata is van arra, hogy mit tegyen a felhasználó, amíg nem érkezik meg a megnyugtató frissítés.","shortLead":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre...","id":"20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e05a-d7c9-4f62-832d-e588370c61fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Gyorsan merül mostanában az iPhone-ja? Drasztikus lépést javasol az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3b693a-110a-49ce-ac55-2f788de68062","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16-17 éves lányok szülői belegyezés nélkül is fordulhatnának orvosi segítségért, ha nem akarnák megtartani a magzatot. \r

","shortLead":"A 16-17 éves lányok szülői belegyezés nélkül is fordulhatnának orvosi segítségért, ha nem akarnák megtartani...","id":"20201008_abortusztorveny_reform_spanyol_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3b693a-110a-49ce-ac55-2f788de68062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04250e7a-988f-4225-aa78-335f0d0c9172","keywords":null,"link":"/elet/20201008_abortusztorveny_reform_spanyol_kormany","timestamp":"2020. október. 08. 15:50","title":"Az abortuszt választó kamaszok elől elhárítana egy akadályt a spanyol kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament...","id":"20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c867f0c-9ba3-48cb-a295-09644e568435","keywords":null,"link":"/360/20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","timestamp":"2020. október. 08. 08:02","title":"Radar360: Jön a hálapénzhatóság, megszorítások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","shortLead":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","id":"20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebdd63-cb8c-4276-9c66-19fbbc9a55d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","timestamp":"2020. október. 08. 10:16","title":"Durván 500 betöltetlen háziorvosi praxis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]