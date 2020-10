Október 17-én az Erzsébet téri óriáskerék kabinjaiban szolgálják fel Miguel Vieira, az első hazai Michelin-csillagot megszerző séf vacsora menüsorát, a vendégeket abszolút COVID-biztosan elszeparálva. Emellett újszerű, prémium házhozszállítás-akcióval jelenmetkeznek.

Mozgó étteremmé válik október 17-én az Erzsébet téri óriáskerék. Az „óriáskerék étterem” gondolata már korábban érlelődött bennünk, de eddig a kerék jó kihasználtsága miatt nem tudtuk megvalósítani” – mondta Gerendai Károly, a Costes éttermek társtulajdonosa.

„Most, a turizmus visszaesése azonban alkalmat ad arra, hogy a Michelin-csillagos kínálatot "Budapest fölé emeljük” – tette hozzá Gerendai, aki elmondta, hogy a járványhelyzet miatt természetesen a biztonsági szabályoknak is meg kell felelni, de erre a helyszín szintén tökéletes, mivel a kabinok egymástól teljesen elszeparáltak és egy fülkében maximum 4 fő foglalhat majd helyet, akik lehetnek családok éppúgy, mint baráti társaságok.

„Sajnos a vírushelyzet nem csak az óriáskerék forgalmát nullázta le, de az éttermek látogatottsága is jelentősen csappant, ezért például a Ráday utcai Costest be is kellett zárnunk, a Costes Downtown pedig mostantól minden héten csak három nap, csütörtökön, pénteken és szombaton tart nyitva” – mondja Gerendai.

„Ahhoz azonban, hogy ne kelljen a munkatársaktól megválni, belevágunk egy újszerű házhoz szállító kezdeményezésbe, amely során nem egyszerűen ételeket viszünk házhoz, hanem egy komplett Michelin-csillagos vacsorát varázslunk az otthonokba” - mesél a Downtown másik újításáról a tulajdonos.

Azok tehát, akik egy családi vacsorát, egy ünnepi alkalmat vagy egy baráti találkozót a Michelin Guide által is értékelt fine dining vacsorával szeretnék emlékezetessé tenni, elhívhatják az étterem séfjeit és felszolgálóit, akik hozott alapanyagból az otthonokban – akár a házigazdával közösen - készítik el az étterem étlapján szereplő menüsort, amihez a felszolgálók mindent szervíroznak, a borpárosítástól a poharakig, a tányéroktól az evőeszközökig, így még mosogatni sem kell majd utánuk. Gerendai itt is megjegyezte, hogy természetesen a pandémia miatt a legmesszemenőbb körültekintéssel járnak el.

Azokat pedig, akik ragaszkodnak a megszokott éttermi hangulathoz, a Costes Downtown hetente csütörtökön, pénteken és szombaton várja ebédre és vacsorára. A hétköznapokon továbbra is megkóstolható az üzleti ebéd is, mely egy 3 fogásos, csillagos menüsort kínál mindössze 7900 forintért.

Az október 17-ei óriáskerék vacsorára, illetve az otthoni csillagos vacsora rendeléshez is online regisztráció és foglalás szükséges.