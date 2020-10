Az együttes Live Around The World című koncertalbuma vezeti a brit lemezeladási listát.

Az albumon, amelynek dalait a januárban Sydneyben kényszerűen befejeződött világturnéjuk helyszínein rögzítették, olyan slágereik szerepelnek, mint a Don't Stop Me Now, Radio Ga Ga, We Will Rock You és We Are The Champions.

"Nagyon örülök, hogy az emberek ennyire kedvelik ezt az albumot. Hihetetlen, hogy még ilyen sok év elmúltával is ünnepelhetjük a Queen ikonikus zenéjét" – mondta Adam Lambert amerikai énekes, aki 2011-ben csatlakozott az együtteshez.

A Live Around the World a Queen nyolcadik élő albuma, de az első, amelyet alapítótagjuk, az 1991-ben meghalt Freddie Mercury nélkül készítettek.

A turné londoni állomásán például így játszották a The Show Must Go On-t: