Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Miután a szélsőjobboldalon újabban könyveket semmisítenek meg, a könyvszakmát pedig napok óta vegzálják, mert megjelent egy érzékenyítő mesekönyv a piacon, megkerestük Demeter Szilárdot, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójaként foglaljon állást. Demeter válaszolt, majd előzetes egyeztetés nélkül kirakta az interjút a Facebook-oldalára. Ebből több minden következhet.","shortLead":"Miután a szélsőjobboldalon újabban könyveket semmisítenek meg, a könyvszakmát pedig napok óta vegzálják, mert megjelent...","id":"20201011_Demeter_Szilard_Semmifele_konyvet_nem_egetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b21f8-3ff7-46bd-b73a-de7f290ee196","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Demeter_Szilard_Semmifele_konyvet_nem_egetunk","timestamp":"2020. október. 11. 15:42","title":"Demeter Szilárd: Semmiféle könyvet nem égetünk, nem darálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A luxusautót vezető férfi ellen szabálysértési eljárás indult.","shortLead":"A luxusautót vezető férfi ellen szabálysértési eljárás indult.","id":"20201012_mrichard_mercedes_igazoltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9339222-d080-451f-8fa5-463da8f81068","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_mrichard_mercedes_igazoltatas","timestamp":"2020. október. 12. 07:33","title":"Egy Mercedest vezetett a vezetéstől eltiltott M. Richárd, igazoltatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt elsüllyedt az Estonia nevű észt komphajó. A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak kapcsán, hogy az önkormányzat irreálisan nagynak tűnő sikerdíjat fizetett egy korábbi quaestoros ügynökcégnek.","shortLead":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak...","id":"20201010_Hozamleepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3222afd9-215f-4735-9ea3-364c2df76a2c","keywords":null,"link":"/360/20201010_Hozamleepites","timestamp":"2020. október. 10. 13:00","title":"Ingyen is megkapható szolgáltatásért fizethetett 133 milliót Újpest előző vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","shortLead":"Arcátlanul elhajt a tett színhelyéről a kocsi sofőrje, aki pillanatokkal korábban balesetet okozott.","id":"20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b1a1a-9468-4296-86e9-c1d4cb2a4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c62cec8-9548-48b6-a6a3-9d5066a3307a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_A_videon_lathato_teherkocsi_elobb_balesetet_okozott_aztan_tovabb_hajtott","timestamp":"2020. október. 11. 17:37","title":"A videón látható teherkocsi előbb balesetet okozott, aztán tovább hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","id":"20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81dca6-5581-4e81-acfc-2690400d1431","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 11. 21:48","title":"Jakab Péter: \"Ha az ellenzék erre volt képes 50 nap alatt, retteghet a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne 100 ezer forintnál kisebb, a gyerekek után 50 ezer forint járna. A program több ezer milliárd forintos költségét a korrupció és fölösleges állami beruházások, például a Budapest-Belgrád vasút leállításával teremtenék elő.","shortLead":"A Párbeszéd alapítványa frissítette alapjövedelem-javaslatát, a program szerint egy felnőtt havi jövedelme sem lehetne...","id":"20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc76fd77-87f5-4d42-b043-92f0f62514b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_Meg_a_magzatoknak_is_adna_havi_50_ezer_forintot_a_Parbeszed_alapjovedelemterve","timestamp":"2020. október. 10. 14:00","title":"Még a magzatoknak is adna havi 50 ezer forintot a Párbeszéd alapjövedelem-terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé.","shortLead":"Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé.","id":"20201011_Gazolas_es_utlezaras_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530bc210-f97e-4207-9115-fea90a7d70c8","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Gazolas_es_utlezaras_az_M5oson","timestamp":"2020. október. 11. 08:02","title":"Gázolás és útlezárás az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]