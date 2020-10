Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz közel álló Zhenhua Data. A csomag egy része nemrég kiszivárgott. A Telex szerint a listában több mint 700 magyar neve szerepel, köztük most is aktív politikusoké és cégvezetőké.","shortLead":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz...","id":"20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75cdeb-4a80-4dce-9d37-cb3faad7ab66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","timestamp":"2020. október. 13. 12:33","title":"Hollik, Kubatov és Kunhalmi neve is ott van a nagy kínai adatcsomagban, amit hírszerzői céllal készíthettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek, rosszabbat tettünk a vállalattal, mintha nem csináltunk volna semmit – érvel szerzőnk, aki hasznos tanácsokkal is szolgál a feszültségek csökkentéséhez.","shortLead":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek...","id":"20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cb81ff-5679-4b4b-a650-538bf986ab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","timestamp":"2020. október. 12. 10:03","title":"Létezik-e stresszmentes ERP-rendszer-bevezetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","shortLead":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","id":"20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615bd62-d090-40fb-b08d-fe665fb08331","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","timestamp":"2020. október. 13. 20:34","title":"A soroksári önkormányzat torpedózta meg a bérlakások építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának elszánt híve, a sokak által bírált Margaret Thatcher egyik fő támogatója. A HVG munkatársának, Farkas Zoltánnak kétszer is volt alkalma interjút készíteni vele, most ezeket a különleges találkozókat is felidézi.","shortLead":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának...","id":"20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a27d2a2-cc34-4971-98cb-945aed9f8357","keywords":null,"link":"/360/20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","timestamp":"2020. október. 13. 13:30","title":"Az utolsó mohikán. Vagy az utolsó konzervatív liberális? – Samuel Brittan emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","shortLead":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","id":"20201013_psz_koronavirus_tanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd5633-c3ed-489e-ad60-08545fa3333c","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_psz_koronavirus_tanitas","timestamp":"2020. október. 13. 19:20","title":"Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","shortLead":"Csak Szaúd-Arábia nem kapott elegendő szavazatot.\r

","id":"20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d17ec7-d743-4e13-bcb3-883c8a945586","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Kina_Oroszorszag_ENSZ_Emberi_Jogi_Tanacs","timestamp":"2020. október. 13. 21:49","title":"Oroszországot és Kínát is beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció képviselője olvasott fel egy verses történetet a Meseország mindenkié című kötetből.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció képviselője olvasott fel egy verses történetet a Meseország mindenkié...","id":"20201012_parlament_sebian_petrovszki_laszlo_dk_meseorszag_mindekie_lmbtqi_felolvasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a99dc4-10de-4bfc-beab-a94fe3a6e457","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_parlament_sebian_petrovszki_laszlo_dk_meseorszag_mindekie_lmbtqi_felolvasas","timestamp":"2020. október. 12. 17:12","title":"Meseország mindenkié a parlamentben: felolvasták a történetet az egy párrá váló két királyfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett...","id":"20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f831047-54f3-4760-b0f0-64639224a338","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 05:45","title":"Mexikóban 116 millió embert készülnek beoltani koronavírus ellen – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]