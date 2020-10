Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap esik a forint.","shortLead":"Egész nap esik a forint.","id":"20201013_forint_euro_arfolyam_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c194906-f05c-4c34-a6ea-8ce896d35343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_forint_euro_arfolyam_360","timestamp":"2020. október. 13. 15:10","title":"Visszatért a forintárfolyam a 360-as szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt akció keretében leállította a Trickbot mögötti szervereket a Microsoft. Az infrastruktúra révén veszélyes zsarolóvírusokat terjesztettek hackerek, több mint egymillió számítógép bevonásával.","shortLead":"Egy kiterjedt akció keretében leállította a Trickbot mögötti szervereket a Microsoft. Az infrastruktúra révén veszélyes...","id":"20201013_microsoft_trickbot_hackerek_kibertamadas_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfa0f62-6388-4c88-b2bc-bd9f60954b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_microsoft_trickbot_hackerek_kibertamadas_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. október. 13. 11:33","title":"Lekapcsolta a Microsoft az egyik legnagyobb hackerhálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta a koronavírus-járványt, hogy még több embert korlátozzon a szólásszabadságában.","shortLead":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta...","id":"20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137f7e47-1fae-4899-85b1-8b7ba776a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","timestamp":"2020. október. 14. 18:03","title":"A koronavírus-járvány leple alatt csorbították az internet szabadságát a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","shortLead":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","id":"20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae629159-84fd-4d54-9db7-33f8bfe49629","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","timestamp":"2020. október. 13. 10:46","title":"Királynői kitüntetést kapott Marcus Rashford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","shortLead":"A január 1-től induló program révén akár 3 millió forint is kapható lakásfelújításra.","id":"20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffea16a-97fb-47c4-a8bf-0294ec30c7e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_novak_katalin_lakasfelujitas_otthonfelujitasi_program_tamogatas","timestamp":"2020. október. 15. 09:15","title":"Novák: A gazdaságot is fellendíti az új lakásfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt egy- és kétgyermekes szülők is jelentős pénzügyi előnyre tehetnek szert – írja friss elemzésében a Bankmonitor. Ráadásul ezt a kedvezményt – ellenben a Babaváró hitellel – az élettársak, vagy éppen a gyermeküket egyedül nevelők is igénybe vehetik.","shortLead":"Azzal, hogy az 5 százalékos lakásáfa visszaigénylésére minden csokos vevőnek lehetősége lesz, az eddig mostohán kezelt...","id":"20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be691de-4448-417b-ba6f-61914dc77f0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Milliokkal_tobbet_erhet_a_csok_2021tol","timestamp":"2020. október. 14. 09:30","title":"Milliókkal többet érhet a csok 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 2,5 százalékos, csökken a különbség a nagyobb és kisebb települések fertőzöttsége között, az átnedvesedett maszk kevésbé véd – derült ki az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség halálozási aránya 2,5 százalékos, csökken a különbség a nagyobb és kisebb települések...","id":"20201013_koronavirus_jarvany_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad3238-71e9-466b-a220-f10c165bb90a","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_jarvany_az_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. október. 13. 12:38","title":"Müller Cecília: 21 éves volt a legfiatalabb és 103 éves a legidősebb áldozata a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását. A digitalizáció és az automatizáció sokat segíthetnek, de jellemzően nagyberuházásokról van szó, amikhez biztos üzleti alap kell, illetve alaposan előkészítve kell őket végrehajtani.","shortLead":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását...","id":"20201014_ipar_40_kkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbde8565-b0d8-40ee-a16c-1fd4b2f05e05","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_ipar_40_kkv","timestamp":"2020. október. 14. 11:15","title":"A kisebb cégeknek is van keresnivalójuk az ipar 4.0-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]