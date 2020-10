Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","shortLead":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","id":"20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b8766f-ca79-43dd-8e5e-b79ddbbea383","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","timestamp":"2020. október. 25. 12:03","title":"Koronavírusos a polgármester, bezár a balassagyarmati városháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra sem kaptunk választ, az aktív fertőzöttek közül hányan kapták el kórházban, idősotthonban a betegséget. ","shortLead":"Arra sem kaptunk választ, az aktív fertőzöttek közül hányan kapták el kórházban, idősotthonban a betegséget. ","id":"20201025_Operativ_torzs_kommunikacio_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a540d96c-7475-4534-a738-5f0e230ff969","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Operativ_torzs_kommunikacio_valasz","timestamp":"2020. október. 25. 14:30","title":"Megkérdeztük az Operatív törzset, milyen teszteket használnak, azt válaszolták, hordjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon elvégeznének egy koronavírustesztet; kiderült, hogy az amerikai elnök többet adózott Kínában, mint otthon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon...","id":"20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56fc021-4059-489d-8265-9a1b71950ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f03562-746b-409b-86d2-fbb3cef049aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Es_akkor_moratorium_hitel_teszt_jarvany_korrupcio","timestamp":"2020. október. 25. 07:00","title":"És akkor hitelmoratórium lett a több vírusteszt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerű boltbezárások és az utazási korlátozások a luxuscégek forgalmának sem tettek jót, de az hamar visszapattant a mélypontról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerű boltbezárások és az utazási korlátozások a luxuscégek forgalmának sem tettek...","id":"20201024_Gucci_Hermes_Louis_Vuitton_meglepoen_jol_allnak_a_luxusmarkak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a5ca30-8758-463c-9b1c-14d85f11a174","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_Gucci_Hermes_Louis_Vuitton_meglepoen_jol_allnak_a_luxusmarkak","timestamp":"2020. október. 24. 14:36","title":"Gucci, Hermes, Louis Vuitton: meglepően jól állnak a luxusmárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások átlagdíja 35-40 ezer forint között lehet.","shortLead":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások...","id":"20201024_kotelezo_biztositas_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6559696b-7b65-463b-92c7-9ef17031b6e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_kotelezo_biztositas_dij","timestamp":"2020. október. 24. 13:45","title":"Biztosítási alkuszok szövetsége: drágulhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két fővárosi fenntartású idősotthonba a tárca szerint nem kértek ilyen eszközt.","shortLead":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két...","id":"20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e708a-8f4a-4d27-a701-85396a123c38","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","timestamp":"2020. október. 25. 10:54","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért kell egyszerűbb lélegeztetőgép az idősotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e47ab3d-0f9f-48a7-b6c8-9f7db1cb8b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész és felesége láz és súlyosabb tünetek nélkül vészelték át a betegséget.","shortLead":"A zenész és felesége láz és súlyosabb tünetek nélkül vészelték át a betegséget.","id":"20201026_Nagy_Fero_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e47ab3d-0f9f-48a7-b6c8-9f7db1cb8b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07950f-4b3e-4011-b021-3f8f7c3f0c0e","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Nagy_Fero_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 26. 08:08","title":"Nagy Feró is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]