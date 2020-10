Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 107-en haltak meg az országban a betegség miatt, így már közel 6700 elhunytról tudni.","id":"20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7fce89-9988-4178-900b-db61a5fa5de1","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Negy_honapos_csecsemo_elhunyt_koronavirus_Romania","timestamp":"2020. október. 28. 17:57","title":"Egy négy hónapos csecsemő is elhunyt koronavírusban Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni. Kiderült: az Apple nem túlzott, amikor erősebb védelemről beszélt.","shortLead":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni...","id":"20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007947ef-7384-4407-9f57-fbaf8fab02d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","timestamp":"2020. október. 29. 20:03","title":"Nem csak marketing: tényleg strapabíróbb az új iPhone kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ezer igazolt koronavírus-fertőzöttet találnak naponta, Szlávik János szerint a többség a megbetegedése előtt valamilyen zsúfolt helyen volt. ","shortLead":"Több ezer igazolt koronavírus-fertőzöttet találnak naponta, Szlávik János szerint a többség a megbetegedése előtt...","id":"20201028_Szlavik_Janos_A_fertozottek_nagy_tobbsege_nem_kerulte_a_nagy_rendezvenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd63b461-35ca-46de-9122-4b2191fe8512","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Szlavik_Janos_A_fertozottek_nagy_tobbsege_nem_kerulte_a_nagy_rendezvenyeket","timestamp":"2020. október. 28. 15:31","title":"Szlávik János: A fertőzöttek jelentős része nem kerülte el a nagy rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","shortLead":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","id":"20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e483260-e281-4d7e-a076-99537a6e1dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","timestamp":"2020. október. 29. 17:28","title":"Bankszámlát nyitott más nevében, börtönbüntetést és pénzbírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af019f8-b23b-4b52-9643-30d2a501d250","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az úgynevezett biológiai akkumulátorok egyik előnye, hogy a nap bármelyik szakában termelnek energiát, és egyáltalán nem károsítják a földet. ","shortLead":"Az úgynevezett biológiai akkumulátorok egyik előnye, hogy a nap bármelyik szakában termelnek energiát, és egyáltalán...","id":"20201029_Mar_magabol_a_foldbol_is_lehet_megujulo_energiat_nyerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af019f8-b23b-4b52-9643-30d2a501d250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9359bac1-c453-4781-aa7a-e4aa4300f0c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_Mar_magabol_a_foldbol_is_lehet_megujulo_energiat_nyerni","timestamp":"2020. október. 29. 14:01","title":"Állítása szerint új megújuló energiaforrást fedezett fel egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában nem gondolt és nem gondol semmit, írja szerzőnk. Csak a kommunikációs gépezet zakatol, miközben a teljes magyar politikai osztály halálosan unja magát. Vélemény.","shortLead":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában...","id":"20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb8526-7290-4df5-8be9-0616a5162f1e","keywords":null,"link":"/360/20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","timestamp":"2020. október. 29. 13:00","title":"A magyar politikát kormányostul, ellenzékestül felzabálta az unalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]