[{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is üzent.","shortLead":"A miniszterelnök is üzent.","id":"20201029_orban_viktor_keseles_nizza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ad9572-f820-4263-80ac-0d6f964e9e87","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_orban_viktor_keseles_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 14:25","title":"Orbán sok erőt kívánt a nizzai áldozatok hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban fizetik ki, a gyenge forint is segít az FTC-nek.","shortLead":"Jókora pénzdíj jár a Bajnokok Ligája csoportkörében minden egyes megszerzett pont után, ráadásul mivel ezt euróban...","id":"20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02527ce8-987f-47c7-a4ee-44d0a7ba6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a872-20fe-40c1-95de-0226486b5a2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_ferencvaros_ftc_bl_dontetlen_penzdij","timestamp":"2020. október. 29. 08:04","title":"332 millió forintot nyert a Ferencváros a BL-döntetlenjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Már nem csak az orvosi kamara és a kormánynak korábban tanácsot adó virológusok sürgetnek szigorúbb járványügyi intézkedéseket, de a Fidesz és a KDNP több képviselője is kevesli a szinte csak maszkviselésre szorítkozó védekezést. A hvg.hu által megkérdezett kormánypárti politikusok szerint meghaladottá vált \"az élet menjen a régi kerékvágásban\"-szemlélet, és ha Orbán továbbra sem kezdeményez észszerű korlátozásokat, maguk fogják kérni tőle, hogy tegye meg. ","shortLead":"Már nem csak az orvosi kamara és a kormánynak korábban tanácsot adó virológusok sürgetnek szigorúbb járványügyi...","id":"20201029_Hanyaknak_kell_meg_meghalni__Mar_a_kormanyparti_kepviselok_is_jarvanyugyi_szigoritasokat_varnak_Orbantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab61f62b-44a4-4ff6-a6cb-22369dbd85e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hanyaknak_kell_meg_meghalni__Mar_a_kormanyparti_kepviselok_is_jarvanyugyi_szigoritasokat_varnak_Orbantol","timestamp":"2020. október. 29. 12:30","title":"\"Hányaknak kell még meghalni?\" – Már a fideszes képviselők is szigorítást várnak Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1b6cfd-9847-4302-8644-b5486539c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de497c-5e27-405e-89b1-605fb7f15ceb","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Marabu_FekNyuz_Gender_Tender","timestamp":"2020. október. 29. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Gender? Tender!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","shortLead":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","id":"20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abb8820-e114-4c4d-adeb-3ca4cf7b3e05","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","timestamp":"2020. október. 30. 14:22","title":"A fővárosi Fidelitas egykori elnöke lesz az új Tempus-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9b4b7-6027-4d84-abb9-2578448132da","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A hatalom képviselői szerint haza kellene már menniük a szüleikhez, baloldali mozgalmárok mosták át az agyukat, és különben is csak egy politikusok által kiképzett kemény mag áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem elfoglalása mögött. Az SZFE-hallgatók nagy része csak nevet az ilyen megjegyzéseken. De kik ők, és hogy néz ki belülről a blokád? Arcképcsarnok a tiltakozó diákokról.","shortLead":"A hatalom képviselői szerint haza kellene már menniük a szüleikhez, baloldali mozgalmárok mosták át az agyukat, és...","id":"20201030_szfe_blokad_egyetemfoglalas_hallgatok_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_orseg_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e9b4b7-6027-4d84-abb9-2578448132da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119f9894-b95b-4de9-9fc4-99a49ec01578","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_szfe_blokad_egyetemfoglalas_hallgatok_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_orseg_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 30. 06:30","title":"Ők állnak a sárga maszkok mögött: bemutatjuk az SZFE őreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","shortLead":"A cég 2300 németországi alkalmazottjától válna meg a 12 ezerből.","id":"20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f2a8e0-8cba-47b6-bdbf-1d611f3726e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93206a0f-5b72-42ab-b5a0-9740827d6ae9","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Leepites_IBM_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 29. 21:28","title":"Drasztikus leépítésre készül az IBM Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]