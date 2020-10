Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","shortLead":"Hamarosan az állatok is kivehetik a részüket a szemétgyűjtésből.","id":"20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f89e8a22-ab5f-4a2e-8d1c-332e19d51fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ea946c-e194-4aa7-b66a-2f07a2431523","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Kupakokkal_fizetnek_a_szarkak_az_etelautomatanal","timestamp":"2020. október. 30. 16:54","title":"Kupakokkal fizetnek a szarkák az ételautomatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbd7e6e-3a92-4f14-82ba-69eabfb438af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírók után nyomoz a rendőrség, pedig a képviselő repkedett a Mészáros-birtok fölött.","shortLead":"Újságírók után nyomoz a rendőrség, pedig a képviselő repkedett a Mészáros-birtok fölött.","id":"20201030_Hadhazy_magara_vallalta_Meszaros_Lorinc_harckocsijanak_fenykepezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbd7e6e-3a92-4f14-82ba-69eabfb438af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecb74bd-70ea-4645-b5c6-727722535c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Hadhazy_magara_vallalta_Meszaros_Lorinc_harckocsijanak_fenykepezeset","timestamp":"2020. október. 30. 10:53","title":"Hadházy bement a rendőrségre és szólt, ő fotózta le Mészáros Lőrinc harckocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","shortLead":"A pápa a késes terrortámadás után nyilvánította ki részvétét a francia város polgárainak. ","id":"20201029_Ferenc_papa_Nizza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1b2d40-bc07-477c-a36e-d9d448b3e367","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Ferenc_papa_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 15:05","title":"Ferenc pápa is üzent a nizzai merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség a maszkviselési szabályok betartása érdekében. Arról is beszélt, az első adag vakcina év végén megérkezhet, első körben a krónikus betegeket és a leginkább veszélyeztetett időseket oltják majd be. Tömegesen áprilisra lehet itthon koronavírus elleni oltás, Orbán szerint addig kell kitartani.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség...","id":"20201030_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429c2d39-cff5-49a7-89e9-87035951db1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Orban","timestamp":"2020. október. 30. 07:37","title":"Orbán: Decemberre lehet oltás, hétfőtől szigorúan büntetik a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","shortLead":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","id":"20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd26bce2-809d-4ff9-b955-8ad2fe3a219b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","timestamp":"2020. október. 29. 13:57","title":"A nizzai késelés után a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést jelent, hanem eleven kapcsolódást. Ez független attól, hiszünk-e a lélek túlélésében, avagy sem. Hogy ez a kapcsolódás létrejön-e, és ha igen, milyen minőségben, azt sok minden befolyásolhatja.","shortLead":"A gyász feldolgozása után az eltávozott szeretteinkkel szimbolikus kapcsolatba kerülünk, ami nem csupán emlékezést...","id":"20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c4022eb-0777-492c-aae7-c0e9b3ff1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794352fe-0018-4da5-afaf-17757b47e497","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201030_Milyen_az_on_kapcsolata_elhunyt_edesanyjaval","timestamp":"2020. október. 30. 09:30","title":"Milyen az ön kapcsolata elhunyt édesanyjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mármint a korábbi több mint 2 milliárd forinton túl.","shortLead":"Mármint a korábbi több mint 2 milliárd forinton túl.","id":"20201030_kormany_tamogatas_pecs_fociakademia_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105dd6c7-1c2b-4cd2-99fe-ec0e2c2bb1fd","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_kormany_tamogatas_pecs_fociakademia_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 30. 06:25","title":"A kormány ad még 800 millió forintot a pécsi fociakadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95cef5a-18e4-429d-b940-4710d01c83ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jon Stewart humoros hírműsorával, a Daily Show-val lett sztár a Comedy Centralon, most az Apple TV+ igazolta le. Egyelőre annyit tudni, hogy önálló egyórás show-ja lesz, a formátuma még titok, de aktuális közéleti és érdekképviseleti kérdésekkel foglalkozik majd, minden adás egy-egy témával. Több szezonra szerződtek, de azt még nem közölték, milyen gyakorisággal jelenik meg a műsor. Alábbi cikkünk – ezek szerint átmeneti – visszavonulásakor készült, 2015 augusztusában.","shortLead":"Jon Stewart humoros hírműsorával, a Daily Show-val lett sztár a Comedy Centralon, most az Apple TV+ igazolta le...","id":"201533_jon_stewart_amerika_hirmondoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95cef5a-18e4-429d-b940-4710d01c83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750a88f7-2507-4447-8d58-5df59901b0d1","keywords":null,"link":"/360/201533_jon_stewart_amerika_hirmondoja","timestamp":"2020. október. 31. 09:30","title":"Öt év szünet után visszatér a képernyőre Amerika \"legszavahihetőbb embere\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]