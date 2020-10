Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre valamennyi pénzt.","shortLead":"Tudja a magyarok elsöprő többsége, hogy szükség volna az öngondoskodásra, de kevesen vannak, akik tesznek is félre...","id":"20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1be87a7-2173-4bf5-a0e6-75c621985ca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_nyugdij_idosek_ongondoskodas","timestamp":"2020. október. 29. 13:35","title":"Spórolás helyett csak reménykednek a magyarok, hogy az állami nyugdíj elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","shortLead":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","id":"202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c84e36-2a4f-4a37-b25e-16df14843eb2","keywords":null,"link":"/360/202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Gyurcsány volt kabinetfőnöke végleg otthagyta pálinkacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","shortLead":"Melegebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, de a szél miatt a felmelegedésből nem mindenhol fogunk sokat érezni.","id":"20201031_Viharos_szel_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0530e31d-86e9-4152-8404-9ad74362be93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e479af-9689-4dca-8ce3-07ea221752d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Viharos_szel_idojaras","timestamp":"2020. október. 31. 08:21","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","shortLead":"Lombardia régió nagyágyút vetett be a maszkviselés érdekében.","id":"20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef0b65f-f264-4535-8c95-5d40c93f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ddb40-26d7-472d-826a-571dc400a740","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Te_nem_vagy_Zlatan_ne_hivd_ki_magad_ellen_a_virust","timestamp":"2020. október. 30. 08:56","title":"Te nem vagy Zlatan, ne hívd ki magad ellen a vírust!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még előttünk állt a sorban.","shortLead":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még...","id":"202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170ca36-f43a-4748-a9f5-fef1ea5e8bc3","keywords":null,"link":"/360/202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","timestamp":"2020. október. 29. 12:00","title":"Egy főre jutó GDP: Magyarország tavaly előrelépett az EU-rangsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az egyik ügy a menekültügyi eljárással kapcsolatos, néhány hónap alatt kiderült, hogy az új szabályozás sem felel meg Brüsszel szerint az EU-s jognak.","shortLead":"Három ügyben is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben. Az egyik ügy...","id":"20201030_Brusszel_szerint_az_uj_menekultugyi_szabalyozas_is_unios_jogba_utkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd5897b-bccf-4399-980c-ba919323f420","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Brusszel_szerint_az_uj_menekultugyi_szabalyozas_is_unios_jogba_utkozik","timestamp":"2020. október. 30. 15:46","title":"Brüsszel szerint az új menekültügyi szabályozás is uniós jogba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Újpest elleni rangadón obszcén kifejezések zúgtak a lelátóról, a szurkolók pirotechnikai eszközöket is használtak. A lila-fehér csapat is büntetést kapott.","shortLead":"Az Újpest elleni rangadón obszcén kifejezések zúgtak a lelátóról, a szurkolók pirotechnikai eszközöket is használtak...","id":"20201030_MLSZ_buntetes_Ferencvaros_Ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae29fdad-13ff-4a08-bfaf-d0d4f1db19f3","keywords":null,"link":"/sport/20201030_MLSZ_buntetes_Ferencvaros_Ujpest","timestamp":"2020. október. 30. 14:46","title":"Hatmillió forintra büntették a Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállami vezetők arról tárgyaltak, hogy szorosabbra kell vonni az országok hatóságai közötti együttműködést, növelni kell a tesztek számát és méltányosan kell elosztani a vakcinát - ha majd lesz.","shortLead":"Az uniós tagállami vezetők arról tárgyaltak, hogy szorosabbra kell vonni az országok hatóságai közötti együttműködést...","id":"20201030_Az_oltasok_igazsagos_elosztasaban_egyeztek_meg_a_tagllamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead7e7e7-2523-4326-a117-73f571a126f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Az_oltasok_igazsagos_elosztasaban_egyeztek_meg_a_tagllamok","timestamp":"2020. október. 30. 02:06","title":"Az oltások igazságos elosztásában egyeztek meg az uniós tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]