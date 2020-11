Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","shortLead":"Nem igazán volt sikere a diákjai körében, amíg a gyakorlatban is be nem mutatta a tápláléklánc olykor sajátos működését.","id":"202044_kajaljak_ha_etetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56248749-e084-4f4f-bf41-cb5bf6373aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebd01ca-c124-4879-bfce-2e662949c3d7","keywords":null,"link":"/360/202044_kajaljak_ha_etetik","timestamp":"2020. november. 01. 08:30","title":"Kajálják, ha etetik: húsevő növényekből csinált bizniszt a biológiatanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben folytatódott a romok átkutatása.","shortLead":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben...","id":"20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6d213-6f52-4ddc-aed2-d0068c11c962","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2020. október. 31. 21:08","title":"Huszonhétre emelkedett az égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","id":"20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2d783-ef2f-4cda-947e-91595456b900","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","timestamp":"2020. november. 01. 17:42","title":"Müller Cecília: Szigorítunk, mert szigorítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak. ","shortLead":"Ausztriában keddtől betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok és a hotelek, a vendéglátóhelyek...","id":"20201031_Ausztriaban_es_Gorogorszagban_is_szigoritasok_lepnek_eletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec8c0-e91e-4b42-b705-65c811ff59f7","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Ausztriaban_es_Gorogorszagban_is_szigoritasok_lepnek_eletbe","timestamp":"2020. október. 31. 19:01","title":"Ausztriában és Görögországban is szigorítások lépnek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin. Helmut Newton a náci Németországból menekült el, majd a 20. század második felének legkeresettebb fotográfusává vált. Provokatív, a női testet tárgyként kezelő stílusa miatt már életében nőgyűlölettel vádolták, miközben ő azzal védekezett, hogy csupán az emancipáció előtt tiszteleg. Mit üzennek ma, a MeToo idején a képei?","shortLead":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin...","id":"20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de598dba-2982-4399-b27e-f2aaba4cb27b","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","timestamp":"2020. október. 31. 20:00","title":"Feminista volt vagy nőgyűlölő? 100 éves lenne Helmut Newton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont minden vásárlójától előre beszedte.","shortLead":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont...","id":"20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8cd754-e3ad-44ae-93d6-4af90e4313a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","timestamp":"2020. november. 02. 09:51","title":"221 embert vágott át az interneten egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","shortLead":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","id":"20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28ebb4-b569-4e1c-ad12-9ca0cdb1f422","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","timestamp":"2020. november. 01. 16:15","title":"\"Az iskola nem gyerekmegőrző\" - állásfoglalás az iskolabezárások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966b9f48-e853-45b4-8757-2bc6ad5be554","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_lelegeztetogep_mi_tortenik_koronavirus_legszennyezettseg_csernobil_robot_nasa_hold_viz_facebook","timestamp":"2020. november. 01. 12:03","title":"Ez történt: Egy orvos bemutatta, milyen fájdalmas lélegeztetőgépre kötni a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]