[{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","shortLead":"Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet.","id":"20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62f8d6e-744e-4b65-842f-868472be4004","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Hamilton_megint_gyozott_hetedszer_vilagbajnok_a_Mercedes","timestamp":"2020. november. 01. 14:50","title":"Hamilton megint győzött, hetedszer világbajnok a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","shortLead":"Az eltűnő álláshelyek nyomában.","id":"20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecf9696-ee90-429e-a599-bedbaa472c58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Barmit_is_allit_a_kormany_rengeteg_munkahely_tunt_el","timestamp":"2020. november. 01. 20:35","title":"Bármit is állít a kormány, rengeteg munkahely tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss kutatás szerint ez akkor is igaz, ha dollármilliókról, -milliárdokról van szó. ","shortLead":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss...","id":"20201101_no_vagyonkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4253569-681c-4654-8610-b691aa228e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_no_vagyonkezeles","timestamp":"2020. november. 01. 09:44","title":"A gazdagság sem változtat a nők és férfiak közötti különbségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","shortLead":"A kormány szerint nem az elvárható gondossággal jártak el a Deák Ferencről elnevezett Hárosi Duna-híd kialakításánál.","id":"20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883a6b-c563-4400-84f3-d2c4f135d336","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_ITM_Felelotlen_volt_a_Strabag_ezert_mennek_tonkre_az_M0s_Dunahid_sarui","timestamp":"2020. november. 01. 13:35","title":"ITM: Felelőtlen volt a Strabag, ezért mennek tönkre az M0-s Duna-híd sarui","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","shortLead":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","id":"20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7bc3b-1793-44a0-b2bf-4657881e43df","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","timestamp":"2020. november. 02. 15:29","title":"A két évvel ezelőtti kaliforniai tűz felemésztette Paradise-t – most megnézhetjük, mi lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]